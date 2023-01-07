نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق العثيم الأسبوعية على المنتجات الغذائية ومئات السلع الأخرى في المقال التالي

تحرص مجموعة اسواق العثيم على تقديم أقوى عروض من بين العروض التي تطرحه الأسواق الأخرى في السعودية. من أجل تلبية كافة احتياجات عملاء العثيم مول من مقاضي البقالة, الإلكترونيات وغيرها من السلع الأخرى. لا تتوقف المجموعة عن التوسع في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية كي تستطيع توفير جميع السلع التي يحتاجها المتسوقين في أقرب فرع لهم، دون الحاجة إلى التنقل مسافات طويلة للتسوق. عروض اسواق العثيم تجد داخل أسواق العثيم مئات الأصناف من المكسرات والتوابل وغيرها بأسعار تنافسية، من بين المعروض حبوب القهوة البرية السعودية، سعر الكيلو منه 44.95 ريال فقط.

احصل على كيلو من جوز هند بودرة مقابل 9.95 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على حب دوار الشمس ليمون/ مالح سعر الكيلو 15.95 ريال.

المسكرات تحتوي على الكثير من الفوائد للعقل والذاكرة والجسم بصفة عامة> لذا يقدم لك العثيم تشكيلة مكسرات اكسترا مقابل 65.95 ريال. احصل على كريمة نادك للطبخ مقابل 11.95 ريال بدلا من 15.95 ريال للعبوة 500 مل.

عبوات حليب نادك كابتن شوكولاتة سعر الكرتون 18.95 ريال سعودي بدلا من 22 ريال.

احصل على كيلو من الجبن الرومي المصري تشيزا لاند سعر الكيلو 40.95 ريال.

يمكنك شراء كيلو من جبن الطيب أبيض ملح خفيف مقابل 31.95 ريال سعودي. اشتري كيلو من مربى مشمش شهد بسعر 12.95 ريال.

يمكنك الحصول على مرتديلا أمريكانا بقر مع زيتون سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي.

زيتون كوبوليفا أسود سعر الكيلو 15.95 ريال فقط. عروض العثيم اليوم اشتري كرتون يحتوي على 12 عبوة من حليب نادك كامل الدسم لتر، مقابل 53.95 ريال للكرتون بدلا من 70.95 ريال.

احصل على عرض العثيم على مكرونة الجود 400 جم، أربع حبات بسعر 8.95 ريال فقط بدلا من 21 ريال.

تستطيع الاستفادة من العرض الخاص على مناديل كلينكس أصلي 76 منديل 8+ 2 مجانا، سعر الربطة 21.95 ريال بدلا من 27.95 ريال سعودي. ربطة من شبيهة جبن نادك كريم كاسات 2 × 900 جم مقابل 34.95 ريال بدلا من 50.25 ريال سعودي.

احصل على صابون تايد بودرة أوتوماتيك 2.25/ 2.5 كجم سعر الحبة 22.95 ريال بدلا من 43.95 ريال، مع العلم أن الكمية المسموح بها لكل عميل أربع حبات فقط. عمر شويل - جدة عروض اسواق العثيم الأسبوعية على المنتجات الغذائية ومئات السلع الأخرى - ثقفني قرض براتب 3000 ريال بدون كفيل سريع وميسر للسعوديين والمقيمين

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