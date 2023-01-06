انت الان تتابع خبر حيل ذكية لتعديل العام الحار.. اكتشفيها الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - العديد من الناس يبتعدون عن الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة لأنها تسبب لهم مشاكل في الجهاز الهضمي أو لأنهم ببساطة لا يستطيعون تحمل المذاق القوي للطعام الحار.

حتى عشاق التوابل أحياناً يضيفون عن غير قصد بعض التوابل المنعشة إلى وصفاتهم.

وهنا نعرض لك الأساليب المناسبة للتعامل مع التوابل الكثيرة في أطباقك قبل تقديمها.

ـ أضف منتجات الألبان يمكنك وضع الحليب السائل أو القشدة الحامضة أو حتى الزبادي، لكن يجب إضافة القليل إلى كل طبق، ولا تطبخه على درجة حرارة عالية، فسوف يتجمد وسيتلف الطبق.

ـ استخدام المكونات الحمضية: تعود هذه الحيلة إلى المطبخ التايلاندي الذي يستخدم الكثير من الفلفل الحار. لتقليل الطعم الحار القوي جداً. يعتمد هذا المطبخ على إضافة كمية معينة من المكونات الحمضية مثل الحمضيات والخل وحتى صلصة الطماطم. يمكن لملعقة صغيرة من هذه المكونات أن تحدث فرقاً كبيراً، وتوازن طبقك وتقلل البهارات دون تغيير النكهة.

ـ المحليات: يمكن للسكر أو المحليات الأخرى إضافة نكهة مختلفة وتقليل البهارات إلى أطباقك. لكن تأكد من إضافة كمية صغيرة من التحلية، وتذوق الطبق قبل إضافة المزيد، لأنك لا تريد أن يبدو طبقك وكأنه حلوى.

ـ تقدم مع الأطعمة النشوية: إذا أضفت المزيد من المكونات الحارة إلى طبقك ولا تريد إضافة أي مكونات أخرى. الحل البسيط الذي نقترحه هو وضع شيء نشوي على طبقك والذي يعتبر كافياً لإخفاء البهارات مثل الأرز أو المعكرونة أو الخبز المقرمش أو البطاطس.