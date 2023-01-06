ابهري عائلتك واعملي في المنزل حلى كرات الأوريو بثلاث مكونات فقط لطعم تحفة.. خطوة بخطوة

انت الان تتابع خبرابهري عائلتك واعملي في المنزل حلى كرات الأوريو بثلاث مكونات فقط لطعم تحفة.. خطوة بخطوة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرفي معنا على طرق تحضير أسهل وصفات الحلويات الغربية الشهية بمكونات بسيطة وبطعم ولا أشهى منه، جربي حلى كرات الأوريو الآن

*المقادير:

- بسكويت أوريو : 4 حبات

- جبن كريمي : عبوة (ربع كيلو)

- الشوكولاتة : لوح (شوكولاتة اللوز بطعم الفانيلا)

*طريقة التحضير:

ـ أولا نخلط البسكويت المفتت مع الجبنة الكريمية في وعاء، ونشكل الخليط إلى كرات متساوية الحجم.

ـ ثم توضع كرات الأوريو في صينية مبطنة بورق الخبز وتركها لمدة ساعة حتى يتماسك قوامها.

ـ بعد ذلك نذوّب لوح شوكولاتة اللوز فوق حمام مائي مع التحريك المستمر وكشط الجوانب بالملعقة البلاستيكية العريضة.

ـ ثم توضع كرات الأوريو في الشوكولاتة المذوبة وتخرج كل حبة على حدة باستخدام شوكتين للتخلّص من الشوكولاتة الزائدة.

ـ وأخيرا توضع الكرات فوق ورق الخبز وتترك في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى تجمد قبل التقديم.