اقوى ريجيم في الشتاء سريع لتخسيس الوزن وحرق الدهون وإذابة الكرش والتخلص منها نهائيا في 7 أيام فقط .. تعرف عليه بالتفصيل!

انت الان تتابع خبراقوى ريجيم في الشتاء سريع لتخسيس الوزن وحرق الدهون وإذابة الكرش والتخلص منها نهائيا في 7 أيام فقط .. تعرف عليه بالتفصيل!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من الوزن الزائد أو ما يسمى بالسمنة وخاصة في فصل الشتاء حيث تزداد الرغبة بالاكل ويشعر الجسم بحاجته للطعام طوال الوقت، لهذه الاسباب يبحث الكثيرين عن ريجيم مناسب للشتاء ويعمل على تغذية الجسم وسد الشهية الزائدة في ذات الوقت، وهذا ما ستقدمه لكم اليوم في هذا المقال.

والأن إليكم رجيم الشتاء السريع لمدة 7 أيام بالإضافة لعدة نصائح تساعدكم كثيرا ً في التخلص من الوزن الزائد :-

السبت: وجبة الفطور: بيضة مسلوقة + شريحة توست الحبوب الكاملة + كرنب الكالي أو خس + شريحتين من الأفوكادو، وجبة خفيفة “1”: مافن الشوفان بالتوت وبذور الشيا، وجبة الغداء: شرائح سمك مشوي + طبق سلطة كبير + 4 ملاعق كبيرة أرز بني، أو كينوا، وجبة خفيفة “2”: كوب شاي أخضر + ثمرة جزر مقطعة شرائح + 10 حبات لوز نيء، وجبة العشاء: مربع قرع محشو بالجبنة الريكوتا، مخبوز في الفرن.

الأحد: وجبة الفطور: سلطة فاصوليا بيضاء، وجبة خفيفة “1”: رقائق جزر بالكمون مخبوزة في الفرن، وجبة الغداء: طبق عدس بني + 2 شريحة لحم مشوية، وجبة خفيفة “2”: كوب حليب بالكركم + ثمرة يوسفي، وجبة العشاء: ½ كوب بطاطا حلوة مهروسة + بيضة مقلية.

الإثنين: وجبة الفطور: شريحة توست الحبوب الكاملة محمص + ½ كوب جن قريش + موزة مقطعة شرائح رقيقة + رشة قرفة، وجبة خفيفة “1”: 3 كرات عجوة باللوز وجوز الهند، وجبة الغداء: مكرونة إسباجتي بالشوفان مع صلصة حمراء ودجاج مفروم، وجبة خفيفة “2”: ½ كوب زبادي + ثمرة كيوي، وجبة العشاء: شوربة الكرنب الحارقة.

ويمكنكم متابعة باقي الايام عن طريق السير على النسق السابق

. نصائح لإنقاص الوزن في فصل الشتاء

يمكن أن يساعدك تناول الطعام الصحي على إنقاص الوزن والحصول على اللياقة البدنية وفيما يلي نراجع بعض النصائح لتحقيق أهدافك في الشتاء:

يمكن أن يساعدك تناول الطعام الصحي على إنقاص الوزن والحصول على اللياقة البدنية وفيما يلي نراجع بعض النصائح لتحقيق أهدافك في الشتاء:

تناول وجبة فطور غنية بالبروتين حيث يساعد ذلك على تقليل شهيتك طوال اليوم.

ابتعد عن السكر وعصير الفاكهة والمشروبات الغازية وإذا لم تستطع تجنبها فاستبدل السكر الخالي من السكر أو ستيفيا.

اختر الأطعمة والوصفات الشتوية التي ستساعدك على إنقاص الوزن مثل حساء الملفوف اللذيذ والبروكلي والقرنبيط والفواكه الحمضية والرمان والأفوكادو والبنجر والاسكواش.

تناول الكثير من الخضار والفواكه الغنية بالألياف مثل الجرجير والشمر واللفت والخس والبطاطا الحلوة والبرتقال واليوسفي والجريب فروت والكاكي.

تناول الخضروات الجذرية الشتوية مثل الجزر والبطاطس واللفت والجزر الأبيض.

اشرب القهوة والشاي غير المحلى لأن الكافيين يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

تناول طعامك ببطء وقصر وجباتك على حصص صغيرة في طبق واحد لأن تناول الطعام بسرعة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

احصل على قسط كافٍ من النوم ، حيث أن الحرمان من النوم هو أحد العوامل المساهمة في زيادة الوزن.