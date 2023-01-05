شوف أقوى عروض العثيم السعودية على الأجهزة المنزلية وأدوات الطبخ 2023

تقدم العثيم السعودية ، أفضل العروض والتخفيضات المقدمة بداية عام 2023 م وتستمر العروض هذا الأسبوع حتي 10 يناير أو حتي نفاذ الكمية، كما توفر العديد من العروض على الكثير من منتجاتها والتي من بينها الأجهزة الكهربائية، حيث توفر مجموعة من الأجهزة الكهربائية الخاصة بالطبخ، ومجموعة من آواني الطبخ المميزة بأسعار حصرية وبتخفيضات تصل إلي حوالي نصف السعر على بعض المنتجات، وتعد هي من أكبر الأماكن المعروفة داخل المملكة، ويستطيع المواطن أن يحصل على كل ما يريده داخل فروع ماركت أسواق عبدالله العثيم المتوفرة داخل العديد من الأماكن داخل المملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل وأقوى العروض على الأجهزة المنزلية وأدوات الطبخ في أسواق العثيم السعودية.

أقوى العروض من العثيم السعودية

تقدم العثيم مجموعة من الأجهزة المنزلية الخاصة بالمطبخ من بينها ما يلي:ـ

يتوفر خلاط توتس كهربائي زجاجي بسعر 95 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال. كما يتوفر خلاط يدوي أي تي سي 2×1 بسعر 60 ريال سعودي بدلاً من 75 ريال. عرض على خلاط كينود مع مطحنة بسعر 134 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال. كما يتوفر خلاط كوولين 350 وات بسعر رائع وهو 59 ريال بدلاً من 110 ريال. يوجد أيضاً خلاط فليبس زائد مطحنة بسعر 109 ريال بدلاً من 135 ريال سعودي.

عروض othaim ماركت على الأجهزة المنزلية

تقدم العثيم السعودية عروض مختلفة ومتنوعة على الأجهزة المنزلية والتي من بينها التالي:ـ

يتوفر صانع طعام جيباس 4×1بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال. كما يتوفر قطاعة خضار كينود بسعر 95 ريال سعودي بعد الخصم، كما يتوفر فرامة طعام كيون 500 مل بسعر 65 ريال سعودي بعد الخصم. يتوفر مطحنة قهوة كيون بسعر 54 ريال بدلاً من 79 ريال سعودي. يوجد عرض على طباخة أرز بانيكس 1,8 لتر بسعر 89 ريال بدلاً من 119 ريال. محضر قهوة بانيكس بسعر 65 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم السعودية على أواني الطبخ

تقدم العثيم مجموعة من آواني الطبخ من أنواع متميزة بأسعار حصرية ومن أفضل هذه العروض ما يلي:ـ