شوف عروض الجوالات والأجهزة المنزلية حتي 10 يناير 2023 من العثيم السعودية

عروض الجوالات والأجهزة المنزلية، أحدث العروض الأسبوعية التي تقدمها أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية تحمل الكثير من الخصومات والتخفيضات القوية فتعد العثيم من أشهر الأسواق التجارية في السعودية وخارجها وينتظر عملائها العروض الأسبوعية التي تقدمها في جميع الفروع التابعة لها في جميع أرجاء المملكة وفي هذا المقال سنعرض لكم العروض المتوفرة على الجوالات والأجهزة المنزلية.

عروض الجوالات والشاشات من أسواق العثيم يناير 2023

من خلال العروض فقط تستطيع الحصول على جوال هاي سينس أي 50 بسعر 445 ريال.

لمستخدمي هواتف هواوي يوجد جوال هواوي نوفا 9 أس أي بسعر 1099 ريال سعودي.

كما يتوفر جوال هونر اكس 7 مقدم داخل الأسواق بسعر 669 ريال سعودي.

استماع بتوفير يصل إلى سبعمائة ريال عند شرائك شاشة أمبيكس سمارت 4 كي 65 بسعر 1399 ريال بدلاً من 2099 ريال.

يوجد شاشات أخري مع خصومات قوية أيضاً ومنها شاشة سهم ال اي دي سمارت 58 وشاشة أونيكس ال اي دي سمارت 42 وشاشة جيباس سمارت 43 وغيرهم من الأنواع الأخري المتوفرة داخل الأسواق.

عروض الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ

كافة احتياجاتك المنزلية من أجهزة وأدوات للمطبخ ومفروشات وغيرها ومن المنتجات المتوفرة في أحدث العروض المقدمة خصم على دفاية دوتس زيت ثلاثة عشر ريشه بسعر 214 ريال بدلاً من 329 ريال ودفاية نيكاي هوائية ألفين واط متوفرة بسعر 54 ريال فقط كما يمكنك توفير خمسة وخمسون ريال والحصول على دفاية جي في سي سي مستطيلة ألفين اس بسعر 124 ريال بدلاً من 179 ريال سعودي كما توجد شنطة سفر باراجوان ترولي وفحم المدينة وأنواع من البطانية منها بطانية النمر وبطانية كريستال وغيرها إلى جانب كل تلك الاحتياجات يوجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من أدوات المطبخ منها منتجات كينود وبانيكس وجيباس وغيرهم ومع عرض التوفير بسعر 269 ريال يمكنك الحصول على طقم قدور تيفال سوبر كوك 7 قطع بدلاً من 499 ريال سعودي وبسعر 110 ريال فقط يوجد طقم عشاء ديفا أويل 44 قطعة كما يوجد طقم قدور سويت هوم سيراميك وطقم كاسا بونيتا 8 قطع كما يوجد الكثير من الأدوات الأخري مع خصومات مميزة.

وتحتفل أسواق العثيم السعودية بحصولها على جائزة RLl للاستدامة في قطاع التجزئة ونتمنى لها دوام التوفيق والنجاح والتميز.