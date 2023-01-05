شوف بداية سنة جديدة بأقوى العروض من العثيم السعودية يناير 2023 تخفيضات لا تفوتكم

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عمر شويل - جدة تعمل متاجر العثيم على تجديد عروضها بصورة دائمة من أجل أن يستفيد الجميع من العروض وقد يبدأ العرض الأخير بداية من يوم 4 يناير 2023 وقد ينتهي في يوم 10 يناير 2023 ويشتمل العرض على كافة المنتجات المتنوعة ما بين المواد الغذائية وأدوات التنظيف والعناية الشخصية وأجهزة كهربائية ومستلزمات المطبخ، فكل ما تحتاجون إليه ستجدونه لدى العثيم ومن خلال مقالنا اليوم سيتم التعرف على بعض المنتجات التي يشتمل العرض عليها.

عروض العثيم شهر يناير 2023

إليكم في السطور الآتية بعض المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم:

يتوفر 2 كرتونة من دجاج ساديا بسعر 148.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى 10 كيلو جرام من أرز هالي مزة بنجابي متوفر بسعر 54.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على 2.7 لتر من زيت نور دوار الشمس متوفر بسعر 29.95 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على 10 كيلو جرام من سكر البيت ناعم متوفر بسعر 27.95 ريال سعودي. كما يتوفر التفاح الأخضر ويصل سعر الكيلو إلى 5.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى بخاري حمراء فيصل سعر الكيلو الواجد إلى 6.95 ريال سعودي. كما يوجد باذنجان أسود رومي وسط يصل سعر الكيلو إلى 2.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على كيلو طماطم شيري 4.45 ريال سعودي. بالإضافة إلى دجاج التنمية طازج 1100 جرام متوفر بسعر 16.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على لحم عجل باكستاني بدون العظم يصل سعر الكيلو إلى 34.95 ريال سعودي.

عروض العثيم بداية 2023

يصل سعر كيلو الملفوف المحشي إلى 1.75 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على فلفل حار أخضر متوفر بسعر 3.95 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على كاكا ويصل سعر الكيلو إلى 8.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على 450 جرام صدور دجاج التنمية بدون عظم متوفرة بسعر 17.50 ريال سعودي. يشتمل العرض على مرتديلا أمريكانا بقر مع زيتون متوفر بسعر 32.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى مخلل خيار جود متوفر بسعر 13.50 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على طرشي مشكل متوفر بسعر 5.95 ريال سعودي. يحتوي العرض أيضًا على جبن رومي مصري تشيزا لاند متوفرة بسعر 40.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم السعودية في بداية 2023