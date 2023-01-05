نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي العروض الأسبوعية والتخفيضات الموجودة في أسواق العثيم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي العروض الأسبوعية والتخفيضات بالعثيم، خصومات وتخفيضات جديدة أعلنت عنها أسواق العثيم السعودية اليوم الأربعاء الموافق الرابع من يناير 2023 على أن تستمر لمدة سبعة أيام متواصلة ومن خلالها تستطيع الحصول على توفير أكبر على جميع السلع التي ترغب في شرائها فدائماً ما تلبي أسواق العثيم كافة احتياجات العملاء بأفضل الأسعار، وفي هذا المقال سوف نطلعكم على أحدث ما هو مقدمة في الأسواق بالنسبة لمنتجات السلع الغذائية والمنظفات.

أقوي العروض الأسبوعية والتخفيضات من أسواق العثيم السعودية

هناك الكثير من المنتجات المقدمة بخصومات كبيرة فإذا كنت ترغب في الحصول على فاكهة وخضروات طازجة فيوجد بالعروض ملفوف محشي سعر الكيلو منه 1.75 ريال سعودي وهو محبب لدي الكثيرين وله فوائد صحية عديدة كما يوجد باذنجان أسود رومي وسط سعر الكيلو 2.95 ريال والتي من أهم فوائده الصحية أنه يحافظ على صحة القلب ويقوي العظام كما أنه يسهم بشكل كبير في إنقاص الوزن وتوفر الأسواق فلفل أخضر حار كما يوجد فاكهة كثيرة ومنها التفاح الأخضر والبخاري الحمراء وغيرهم أما عن قسم اللحوم فيوجد لحوم طازجة متنوعة ولحم مبرد إلى جانب دجاج التنمية طازجة 1100 جرام بسعر 16.95 ريال ودجاج التنمية طبق 3*700 جرام متوفر بسعر 35.95 ريال وصدور دجاج التنمية طازج 450 جرام بسعر 17.95 ريال وبالنسبة لقسم المخبوزات فيوجد تخفيضات متنوعة على جميع منتجات زود كما يمكنك الحصول على تورته صغيرة مدورة بسعر 24.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي كما تقدم الأسواق خصم خاص على حليب نادك كامل الدسم 12* 1 لتر ليقدم بسعر 53.95 ريال سعودي وذلك بدلاً من سعر 70.95 ريال سعودي.

خصومات قسم الأجبان

في هذا القسم تجد جبن مصري تشيز لاند بسعر 40.95 ريال للكيلو ولعشاق الجبن قليل الملح يوجد جبن الطيب أبيض ملح خفيف سعر الكيلو 30.95 ريال وهناك تجد خليط زبدة إماراتي ولبنه فوود جايت هنغاري ولمحبي المخللات يوجد طرشي مشكل وخيار مخلل وزيتون كوبوليفا أسود ويقدم في هذا القسم حلاوة الجميل سادة بسعر 9.75 ريال للكيلو ومرتديلا أمريكانا بقري مع زيتون أسود سعر الكيلو منها 32.95 ريال وغيرهم من المنتجات المتوفرة.

الخصومات المتوفرة على منتجات المنظفات

يشمل هذا القسم كافة منتجات المنظفات والعناية الشخصية المقدمة بالأسواق فتجد به خصم يصل إلى خمسون بالمائة مقدم على شامبو كلير كول سبورت رجالي 400 مل يمكنك الحصول عليه بسعر 14.95 ريال بدلاً من 30.95 ريال وبنفس هذا السعر تستطيع الحصول على شامبو شولدرز بدلاً من 25.95 ريال وخصم يصل إلى أكثر من عشر ريالات على صابون أومو أوتوماتيك أخضر كيس 7 كيلو ليكون بسعر 68.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال وهناك يتوفر خصومات كبيرة على حفائظ بامبرز المختلفة إلى جانب وجود الكثير من المنتجات المتنوعة مع تخفيضات كبيرة.