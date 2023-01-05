نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم يطرح أقوى العروض خصومات جبارة جداً وتوفير أكبر حتى 10 يناير الجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم يواصل طرح العروض الأسبوعية الجبارة، حيث يأتي العرض الجديد من عروضه الأسبوعية تحت عنوان “أقوى العروض وتوفير أكثر”، والذي يأتي بالتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، حيث سوف تنتهي تلك العروض في العاشر من شهر يناير الجاري، وكل العروض متاحة في جميع فروع أسواق العثيم والتي يزيد عددها عن 300 فرع داخل مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.

العثيم يطرح أقوى عروضه الأسبوعية خصومات جبارة جداً على السلع الغذائية:-

يتضمن العرض الجديد من أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، والذي سوف ينتهي كما ذكرنا من قبل يوم 10 يناير الجاري خصومات وتخفيضات نارية على مختلف أنواع السلع الغذائية، وهذه بعض الأنواع من السلع والمنتجات الغذائية المطروحة في العرض الجديد:-

السلعة السعر قبل الخصم السعر بعد الخصم سكر البيت لكل بيت 10 كجم 34.75 ريال 27.95 ريال زيت نور دوار الشمس 2.7 لتر 49.95 ريال 29.95 ريال كيس أرز مزة بسمتي هالي 71.95 ريال 54.95 ريال دجاج بدون أحشاء “ساديا ” 10× 1100 جم 194 ريال 148.95 ريال زود مناقيش شامية منوعة 3 حبات 6.95 ريال 4.95 ريال للطبق شابورة سمسم وحبة بركة أصابع 14.95 ريال 12.50 ريال كعك سمسم 750 جم 16.50 ريال 12.50 ريال للعلبة زود كراوسون جبن بيضاء 5 حبات 10.95 ريال 7.95 ريال

ويمكن التعرف على باقي العروض من خلال تصفح مجلة العروض التالية:-

عروض العثيم على الجوالات والشاشات والأجهزة الكهربائية حتى 10 يناير الجاري:-

أيضاً يتضمن العرض الجديد خصومات جبارة على الجوالات والشاشات والأجهزة الكهربائية، ويمكن التعرض على أسعارها والخصومات عليها من خلال ما يلي:-

النوع السعر قبل الخصم السعر بعد الخصم شاشة امبيكس أل أي دي 41 بوصة 1049 ريال 679 ريال شاشة سوبر جنرال ال أي دي سمارت 50 بوصة 1499 ريال 999 ريال شاشة أونيكس ال دي سمارت 42 بوصة 849 ريال 599 ريال شاشة جبيا سمارت 43 بوصة 1049 ريال 699 ريال جوال هاي سينس أي 50 445 ريال جوال هواوي نوفا 9 أس أي 1099 ريال جوال هونر اكس 7 669 ريال

وتعمل أسواق العثيم على توفير احتياجات الأسرة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية بتخفيضات خيالية، وتتواجد لها العديد من الفروع خارج المملكة.