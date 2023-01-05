نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات يناير بدأت مع أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للسلع الأساسية في المقال التالي
عروض لولو هايبر ماركت السعودية اليوم تقدم أقوى عروض وتخفيضات شهر يناير 2023، لجميع مستلزمات المنزل والسلع الغذائية الأساسية والتموينية وحتى المنتجات الاستهلاكية والبقالة، هذا بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وذلك من خلال جميع فروع لولو ماركت المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وإذا كنت من عشاق التسوق في قسم الأحذية والحقائب والأزياء النسائية فلا تنسى السؤال عن عرض القسائم المجانية لكل عملية شراء بقيمة 100 ريال.
عروض لولو هايبر ماركت 2023 للسلع الغذائية
مع عروض يناير وفر حتى 55,770 ريال سعودي على جميع المستلزمات المنزلية، وأحصل على توفير كبير على الأرز البسمتي واللحم الباكستاني وزيت عباد الشمس والبصل وغيرهم العديد من السلع الأساسية، من اليوم وحتى يوم العاشر من يناير الجاري.
- بصل أحمر محلي وسط بسعر الكيس 2.95 ريال سعودي بدلاً من 8.75 ريال.
- لحم جاموس بالعظم باكستاني بسعر الكيلو 20.90 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.
- أبو كاس أرز مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 62.95 ريال سعودي بدلاً من 79.95 ريال.
- وايت سوان أرز كالروز مصري وزن الكيس 4.5 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال.
- عرض 3 حبات الجود المطاحن الكويتية مكرونة متنوعة وزن الحبة 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال.
- بيتوتي زيت زيتون بكر ممتاز وزيت متبقي الزيتون مكرر وزن العبوة 500 مل بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.
- وأقوى عروض لولو ماركت على الأسرة سكر نقي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 35.15 ريال.
- جبنة دبل كريم هولندي سعر الكيلو 15.90 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال.
- لبنة هنجاري بسعر الكيلو 18.90 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال.
- فريكو جبنة إبدام بسعر الكيلو 49.90 ريال سعودي بدلاً من 95 ريال.
- وعرض خاص على النعمة كرات صدر ديك رومي مدخن بسعر الكيلو 54.90 ريال سعودي بدلاً من 79.95 ريال.
عروض لولو ماركت للسلع الغذائية لمدة أربع أيام فقط
- روبيان مزارع طازج بسعر الكيلو 29.90 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال.
- سمك البراموندي بسعر الكيلو 21.90 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.
- سلمون نرويجي منظف كامل 2-3 كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 59.90 ريال.
- رضوى دجاج طازج وزن الحبة 1.1 كيلو جرام بسعر 17.90 ريال سعودي بدلاً من 22.45 ريال.
- وأقوى العروض على لحم خروف مقطع أثيوبي سعر الكيلو 41.90 ريال سعودي بدلاً من 52.95 ريال.
- توت أزرق دريسكولز مكسيكي/ بيرو العلبة وزن 170 جرام بسعر 14.50 ريال سعودي بدلاً من 24.75 ريال.
- بروكلي اسباني بسعر الكيلو 8.45 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال.
- مانجو جنوب أفريقي بسعر الكيلو 9.65 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال.
- فطر بورتوبيلي عماني بسعر العلبة 7.95 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال.
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