نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات شهر يناير اكسترا الكبرى حتى 60% على الأجهزة الكهربائية و الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات شهر يناير اكسترا الكبرى حتى 60% على الأجهزة الكهربائية و الجوالات، يقدم اكسترا السعودية عروض خاصة تستمر خلال شهر يناير بمناسبة إنطلاق العام الجديد، يتوفر لينوفو يوجا تاب 11 بحجم 11 بوصة يدعم شبكة الجيل الرابع 4 جي سعة 128 جيجا باللون الرمادي بسعر 1499 ريال بدلاً من 1699 ريال خصم 11%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 72 ريال لمدة 36 شهراً ضمن خصومات شهر يناير اكسترا الكبرى.

خصومات شهر يناير اكسترا الكبرى

يتوفر اريستون شفاط بلت إن مزود بفلتر الومنيوم بحجم 60 سم إنوكس بسعر 449 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 35%، ضمن عروض اكسترا الكبرى مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 22 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات شهر يناير ميديا شفاط بمدخنة بلت إن 3 سرعات بحجم 60 سم ستانلس ستيل بسعر 489 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 39%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 24 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الجوالات الذكية اكسترا الكبرى

يتوفر موتورولا جي 82 يدعم شبكة الجيل الخامس 5 جي سعة 128 جيجا باللون الرمادي بسعر 949 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 21%، ضمن عروض الجوالات الذكية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 46 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى شهر يناير آبل أيفون إس إي 2022 يدعم شبكة الجيل الخامس 5جي سعة 256 جيجا باللون الأحمر بسعر 2399 ريال بدلاً من 2799 ريال خصم 14%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 115 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض شهر يناير على الشاشات الذكية

يتوفر ال جي تلفزيون سمارت 86 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 8499 ريال بدلاً من 19999 ريال خصم 57%، ضمن عروض اكسترا الكبرى مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 407 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الشاشات الذكية ال جي تلفزيون سمارت 55 بوصة بدقة وضوح فائقة 120 هرتز بسعر 6199 ريال بدلاً من 15999 ريال خصم 61%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 297 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا السعودية

يتوفر اريستون غسالة بفتحة أمامية سعة 8 كيلو انفرتر باللون الفضي بسعر 2162 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 28%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية خلال شهر يناير مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 104 ريال لمدة 36 شهراً و هدية مجانية بقيمة 129 ريال، يتوفر ضمن خصومات اكسترا السعودية كاندي غسالة تعبئة أمامية سعة 14 كيلو انفيرتر مزودة بواي فاي باللون الفحمي بسعر 2199 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 45%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 106 ريال لمدة 36 شهراً و هدية مجانية بقيمة 129 ريال.

عروض شهر يناير على أجهزة المطبخ

يتوفر كلاس برو دفاية سيراميك بقوة 2000 وات باللون الأبيض بسعر 169 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 43%، ضمن عروض شهر يناير على أجهزة المطبخ مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 9 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر كومتل دفاية كهربائية آمنة بقوة 2200 وات بسعر 179 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 28%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 9 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى.