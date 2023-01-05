استنتج كم عدد أبناء هذه السيدة من خلال التفاصيل الموجودة في الصورة

تعتبر من أكثر الألعاب التي نمو العقل بشكل أسرع وتنشيط الدماغ هي الألعاب البصرية، فهي تعمل على تقوية الملاحظة بشكل كبير للغاية وهذا لا يقتصر عليه الأطفال فقط بل ولكن الكبار أيضا، لذلك نفضل تقديم الألغاز البصرية من خلال هذا الموقع، كما أننا نحرص على تقديم ما هو جديد لكي يستطيع الأطفال حل هذه الألغاز بأنفسهم، وقررنا اليوم أن نقوم بطرح لغز السيدة التي يجب عليك الإجابة على السؤال الذي سوف نوضحه لكم ولكن بوقت محدد، ومن خلال الفقرة التالية سوف نعرض لكم هذا اللغز مع الصورة ولكن يجب عليك أن لا تنظر في الإجابة إلا بعد حل هذا اللغز من تلقاء نفسك.

اللغز

سوف نقدم لكم صورة جديدة في هذا اللغز وكل ما عليك هو التركيز كي تتمكن من حل هذا اللغز خلال الوقت الذي سوف نحدده لكم، والسؤال هنا كم عدد أطفال هذه السيدة التي توجد داخل الصورة، يجب عليك التركيز في تلك التفاصيل الموجودة لكي تتمكن من التعرف على عدد الأبناء بكل سهولة، كما أنك لا يجب عليك استخدام وقت أكثر من خمسة عشر ثانية فقط وهذه من أهم شروط اللعبة لكي تشعر بالحماس وتحدد عدد الأطفال بشكل أسرع.

جواب هذا اللغز

تعبر الصورة الموجود أمامك على أن هذه ليس لديه طفل واحد فقط بل تدل على أنها لديها طفلين، ولذلك لان وجود العربة داخل الصورة معناه أنها لديها طفل رضيع، كما أن أسفل العربة توجد كرة قدم وهذا أيضًا يعني أنها لديها طفل آخر ولأن الرضيع لا يحتاج إلى كرة قدم ولكن الطفل الآخر لا يوجد داخل الصورة.