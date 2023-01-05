نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للأذكياء فقط كم عدد القلوب في الصورة؟ ركز قبل أن تجيب في المقال التالي
كما تعودنا على طرح الألغاز البصرية باستمرار فاليوم جئنا بلغز جديد من أجل الحصول على إجابة صحيحة، وهذا يجعل الأطفال أكثر تركيز على الإطلاق لان الألعاب البصرية تفيد في تقوية الخلايا العقلية وتنشيط الخلايا بشكل كبير، وفي هذا اللغز يجب عليك معرفة المطلوبة أمامك وإيجاده بسرعة كبيرة قبل أن ينتهي عداد الوقت المحدد لك، كما أننا سوف نعرض لكم صورة بها الكثير من الأشياء الذي سوف تحتاج إخراجها، كما أننا سوف ننتظر الإجابة الخاصة بكم من أجل معرفة قوة التركيز لديك، ولذلك تابعوا معنا تلك الفقرات التي سوف نقوم بعرضها في هذا المقال.
اللغز
من خلال هذه الصورة التي نطرحها أمامك الذي يوجد بها فتاة تسير في الحديقة ويسير معها الكلب الخاصة بها، كما أن يوجد أيضًا شجرة بها ثمرة التفاح، والسؤال هنا هل يمكنك أن تقوم بمعرفة كم قلب يوجد داخل الصورة المعروضة أمامك؟ أيضًا يجب أن لا تتخطى الوقت المحدد في إيجاد تلك القلوب وهو ثمانية عشر ثانية فقط، فهي كم بعملية البحث عن تلك القلوب ثم أخبرنا في التعليقات عن عددها الصحيح ولا تقم بالنظر في الإجابة مباشرةً إلا بعد معرفة العدد الصحيح بنفسك.
جواب اللغز
يوجد في الصورة التي أمامك عدد خمس قلوب فقط وهم يوجد كل واحد فيهم في تلك الأماكن الآتية :
- يوجد قلب على ملابس الفتاة بجانب ذراعها مباشرةً.
- يوجد أيضًا قلب على الشجرة باللون الأحمر يشبه ثمرات التفاح.
- حيث عنه من المعروف أنه يوجد قلب على النجيل بجانب الكلب.
- كما أن يوجد قلب على النجيل من الناحية الأخري بجانب شجرة التفاح.
- كما أنه من المعروف أن والقلب الأخير يوجد في السحاب الموجودة في منتصف السماء.
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