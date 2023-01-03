نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده في العام الجديد لا تدعها تفوتك اغتنم الفرصة وتسويق الآن في المقال التالي
عروض بنده العام الجديد، من أشهر العروض التي ينتظرها الكثير من الأفراد خاصة عملاء بنده الكرام، هذا وتقدم بنده العديد من العروض على كافة السلع الاستهلاكية التي توجد داخل منافذها بشكل عام، سواء كانت داخل العاصمة الرياض أو خارجها، وهو ما نعرضه لكم خلال السطور التالية بالتفصيل.
عروض بنده السعودية
لدى بنده السعودية عدد لا نظير له من العروض المتنوعة التي تمثل فرصة توفير جيدة إلى كافة العملاء، ومن صور ذلك ما يلي:
- تقدم بنده أقل سعر روبيان حجم كبير سيريلا وزن 400 جرام العبوة الواحدة بسعر 61.95 ريال سعودي.
- كما يمكنك تناول أشهى جمبري طازج مطبوخ سيبلو وزن 500 جرام الكيس الواحد بسعر 88.95 ريال سعودي.
- هذا إلى جانب عرض الآيس كريم هاجين داز وزن 80 مل، يمكنك الاستفادة بالعرض عند شراء عبوتين والحصول على الأخرى هدية فقط بسعر 25.95 ريال سعودي.
- أما عن الخصم الجبار على الكراميل بالكريمة الفاخرة باسكن روبنز وزن 800 مل العلبة الواحدة بسعر 52.95 ريال سعودي.
- اسأل أيضًا عن عرض الآيس كريم 110 مل؛ حيث يمكنك شراء عبوتين والحصول على الأخرى هدية فقط بسعر 15.90 ريال سعودي.
خصومات بنده السعودية
إلى جانب ذلك هناك أيضًا العديد من الخصومات المتنوعة التي تقدمها منافذ بيع بنده بشكل عام، وإليكم أقوى تلك الخصومات فيما يلي:
- يمكنك الحصول أيضًا على عرض الآيس كريم كون زون وزن 500 مل العلبة الواحدة فقط بسعر 17.95 ريال سعودي.
- إلى جانب ذلك تطرح بنده خصم مميز على ساديا ناجتس مقرمش ميني شيف فرايز وزن 400 جرام العلبة الواحدة بسعر 12.95 ريال سعودي.
- اطلب من منافذ بيع بنده بطاطس للقلي ودجز ماكين وزن 750 جرام الكيس الواحد بسعر 15.95 ريال سعودي.
- الفول الصويا الأخضر تريبون وزن 500 جرام من أشهر عروض بنده السعودية، اطلب عبوة واحدة فقط بسعر 23.50 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده في العام الجديد لا تدعها تفوتك اغتنم الفرصة وتسويق الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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