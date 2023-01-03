شوف عروض بنده في العام الجديد لا تدعها تفوتك اغتنم الفرصة وتسويق الآن

عروض بنده العام الجديد، من أشهر العروض التي ينتظرها الكثير من الأفراد خاصة عملاء بنده الكرام، هذا وتقدم بنده العديد من العروض على كافة السلع الاستهلاكية التي توجد داخل منافذها بشكل عام، سواء كانت داخل العاصمة الرياض أو خارجها، وهو ما نعرضه لكم خلال السطور التالية بالتفصيل.

عروض بنده السعودية

لدى بنده السعودية عدد لا نظير له من العروض المتنوعة التي تمثل فرصة توفير جيدة إلى كافة العملاء، ومن صور ذلك ما يلي:

تقدم بنده أقل سعر روبيان حجم كبير سيريلا وزن 400 جرام العبوة الواحدة بسعر 61.95 ريال سعودي. كما يمكنك تناول أشهى جمبري طازج مطبوخ سيبلو وزن 500 جرام الكيس الواحد بسعر 88.95 ريال سعودي. هذا إلى جانب عرض الآيس كريم هاجين داز وزن 80 مل، يمكنك الاستفادة بالعرض عند شراء عبوتين والحصول على الأخرى هدية فقط بسعر 25.95 ريال سعودي. أما عن الخصم الجبار على الكراميل بالكريمة الفاخرة باسكن روبنز وزن 800 مل العلبة الواحدة بسعر 52.95 ريال سعودي. اسأل أيضًا عن عرض الآيس كريم 110 مل؛ حيث يمكنك شراء عبوتين والحصول على الأخرى هدية فقط بسعر 15.90 ريال سعودي.

خصومات بنده السعودية

إلى جانب ذلك هناك أيضًا العديد من الخصومات المتنوعة التي تقدمها منافذ بيع بنده بشكل عام، وإليكم أقوى تلك الخصومات فيما يلي: