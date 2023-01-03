شوف عروض الراجحي 2023 بداية صح مع خصومات تصل إلى 80%

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عمر شويل - جدة بداية صح مع عروض الراجحي 2023 في السعودية، حيث يقدم لكم مصرف الراجحي خصم يصل إلى 80% في المتاجر وأيضًا الأندية الرياضية التي تمكنك من الوصول إلى الوزن المثالي من خلال التمارين الرياضية ونظام غذائي صحي شامل لكل احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن، وأيضًا الأماكن المتخصصة في تعليم اللغات، لذلك إذا كنت تبحث عن خطوة جيدة لتبدأ عام 2023 بها فإن تطوير ذاتك وتغيير نظامك الغذائي إلى نظام صحي أكثر، وجعل التمارين الرياضية جزء أساسي في يومك ستكون اختيار موفق، ونعرض لكم أيضًا عروض المطاعم المختلفة مع خصومات الراجحي.

عروض الراجحي 2023 مع خصومات تصل إلى 80%

أولى عروض الراجحي 2023 نقدمها لكم من نادي ناين راوند 9 round الرياضي للرجال والنساء، وعند الاشتراك به تحصل على بضعة مزايا منها وجود مدرب شخصي مع كل مشترك، متابعة مواعيد الحجوزات بسهولة والتي تظهر في الجداول الزمنية، ويمكنك الاشتراك والحصول على خصم 40% من إجمالي قيمة الاشتراك بشرط الدفع باستخدام بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية، ويسري هذا العرض في كافة فروع 9 راوند للأفراد بدايةً من عمر 16 عام فأكثر.

مصرف الراجحي

ننتقل إلى العروض المقدمة من المتاجر في السعودية وأهمها خصم حتى 25% على الساعات في موقع الدهام للساعات الرجالية والنسائية، مع تصميمات أنيقة تزيد إطلالتك جمالًا، ولا يفوتكم التسوق من متجر أو موقع لاروميوس بوتيك والحصول على خصم 10%، ثم نعرض لكم عروض المطاعم فيما يلي.

تمتع بأشهى الوجبات في مطعم لاجيتا مع خصم 10%.

يقدم لكم مطعم اوفي لاونج أطباق لذيذة وووجبات شهية، ومع الدفع باستخدام بطاقات الراجحي يتم خصم 25% من الفاتورة.

خصم 15% لدى مطعم Byo بشرط استخدام بطاقات الراجحي انفينيت.

تخفيضات الراجحي لعام 2023

يمكنك الأن تطوير ذاتك وزيادة المهارات التي تمتلكها من خلال تعلم اللغات، فأصبحت اللغات من المتطلبات الأساسية في العمل، كما يمكنك تحسين مستوى طفلك في تعلم اللغة الانجليزية وكل ذلك متاح في كامبلي، والعرض الساري هو دبل الاشتراك على باقات كامبلي لمدة 3 شهور لتعلم اللغات، فعند الاشتراك تحصل على 3 شهور أخرى مجانًا، لذا لا تفوتوا العروض.

قدمنا لكم عروض الراجحي 2023 لمختلف المتاجر، المطاعم، الأندية الرياضية، لذا اختر من بين العروض الأنسب لك واستفيد بالخصم مع استخدام بطاقات الراجحي للدفع.