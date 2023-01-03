نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم مول أقوى الخصومات وتخفيضات كبرى في بداية العام في المقال التالي

احصل على جميع احتياجاتك الشهرية في هذا الأسبوع من العثيم مول حيث يمكنك التوفير والحصول على جميع مقاضيك الشهرية بأسعار متميزة وحصرية، ويقدم سوق العثيم في هذا الأسبوع عروض وتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية، وشاشات التلفاز ومستلزمات المطبخ من الأواني وغيرها، وكذلك يمكنك التعرف على منتجات الألبان من الحليب والزبادي والزبدة والكريمة والتعرف على المنتجات الغذائية من اللحوم الحمراء الطازجة والزيوت وأكياس الأرز والفواكه الطازجة وتشكيلة متميز من الحلويات كل هذا وأكثر من المنتجات التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم. العثيم مول تخفيضات اليوم حضري العديد من الوصفات من أرز انديا جيت عنبر كلاسيك وزن الكيس خمسة كيلو جرامات. سعر الكيس قبل الخصم 72.95 ريال بينما الثمن بعد التخفيض 55.95 ريال سعودي.

يمكنك استخدام أرز عزائم بسمتي كلاسيك وزن 5 كيلو جرام، في تحضير وجبة الكبسة السعودية. وكذلك الكثير من الأكلات الأخرى، سعر الكيس الواحد بعد الخصم 44.95 ريال، وقبل التخفيض 57.95 ريال.

احصل على عبوة من زنجبيل صرة وزن 285 جرام، مقابل 17.95 ريال بدلا من 26.5 ريال. اصنعي اشهى وصفات المعجنات كالبيتزا الإيطالية والعيش الفينو وغيرها الكثير باستخدام دقيق فينه، المخصص لجميع الاستخدامات سعر ال6 حبات 9.95 ريال بدلا من 13.5 ريال وزن الحبة كيلو جرام.ذ

اشتري ويفر بالكوني بكريمة البندق وزن 175 جرام، مقابل 5.95 ريال بدلا من 11.90 ريال. اشتري حبتان من أكياس خبز هرفي شرائح أبيض وزن 700 جرام، مقابل 6.95 ريال بدلا من 10 ريالات.

كورن فليكس بوبينز فليك وزن العلبة 750 جرام، بسعر 14.95 ريال بدلا من 28.95 ريال. أسواق العثيم عبوات برجر دجاج هرفي بالبقسماط تحتوي على 24 قطعة، سعر العبوة 31.95 ريال بدلا من 43.5 ريال.

عرض على جبن فرسانا موزاريلا مبشورة وزن نصف كيلو جرام، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 28.75 ريال.

احصل على ربطة تحتوي على ثلاث عبوات بالإضافة إلى واحدة مجاناً من تونة ريوماري زيت زيتون 80 جرام، مقابل 21.95 ريال فقط. يمكنك شراء مزيل العرق ليدي سبيد اورشارد 65 جم للسيدات سعر الحبة 18.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال. عروض العثيم الترويجية مطهر ديتول السائل 750 مل سعر الحبة 24.95 ريال بدلا من 46.95 ريال سعودي. جل برسيل للغسالات أزرق عبوة 4.8 لتر مقابل 46.95 ريال بدلاً من 69.95 ريال للحبة. عمر شويل - جدة العثيم مول أقوى الخصومات وتخفيضات كبرى في بداية العام - ثقفني طرق عمل الصوص بطرق مختلفة وسهلة في المنزل و انواع مميزة لشتاء 2023

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف العثيم مول أقوى الخصومات وتخفيضات كبرى في بداية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.