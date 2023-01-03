شوف عروض العثيم هايبر ماركت بخصم 70% لفترة محدودة جداً على اللحوم والأسماك والسلع الغذائية

نقدم لحضراتكم اليوم 3 يناير وحتى نفاذ الكميات أحدث عروض العثيم هايبر ماركت بخصم 70% لفترة محدودة جداً على أسعار اللحوم والأسماك والسلع الغذائية الأخرى، وخاصة منتجات الألبان، وإليكم العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: المنظفات المميزة بأنواعها، وكذلك لديهم خصومات خاصة على أسعار المفروشات بأنواعها، والأحذية، وغيرهم من عروض أخرى، وإليكم التفاصيل كاملة…

عروض العثيم هايبر ماركت حتى نفاذ الكميات

عروض خاصة اليوم ولفترة محدودة على أسعار: كيكة زود، وكرواسون الزبدة الميني، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الدونات الفرنسية، وشابورة الشرائح بزيت الزيتون، كما لديهم عروض أخرى على أسعار خبز زود بالحليب والأعشاب، وتخفيض آخر منهم على سعر زود خبز التورتيلا بالشوفان، وخبز التورتيلا بالبطاطس من Zood، وخصم آخر منهم على سعر معمول الشكولاتة، وفطيرة الشاي، وخصم مميز آخر منهم على سعر بقلاوة الحجاب بالقشطة، والمعجنات الفرنسية المتنوعة، وتورتة كرنفال الشكولاتة.

خصومات خاصة اليوم ولمدة أسبوع كامل Al othaim

عروض خاصة اليوم ومنها: خصم على سعر صابون تايد Tide المركزي الأصلي، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار كورن فليكس كلوقز من أبو ديك، كما لديهم خصم آخر على سعر ساديا Sadia صدور الدجاج الطرية، وكذلك أرز أبو كأس المزة الهندي البسمتي بحجم 5 كجم، وعروض على باقي المعلبات.

عروض خاصة اليوم ولفترة محدودة من العثيم Al othaim

عروض أخرى نقدمها لكم اليوم 3 يناير، ومنها: خصم مميز على سعر لحم العجل البلدي بدون عظم، وخصم آخر على سعر صدور فيليه دجاج اليوم، وخصم آخر على سعر مفروم اللحم البقري البرازيلي المبرد، وعرض آخر على سعر لحم الخروف البربري بالعظم، وعرض آخر على سعر لحم العجل الباكستاني بالعظم، ولحم التيس البلدي بالعظم، كما لديهم خصم آخر على سعر الثوم الشبك، والكمثرى الأمريكي، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار التمر السكري المفتل، وتمر الأصيل الرطب في علبة حجمها كيلو، وتخفيض آخر على سعر الكيوي والعنب الأحمر الكبير، وخصم آخر على سعر التفاح الأصفر والبطاطا الحلوة، وغيرهم من فواكه.