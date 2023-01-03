شوف عروض لولو اليوم ولفترة محدودة في السعودية بخصم 44% خلال يناير Lulu offers

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عروض لولو اليوم ولفترة محدودة في السعودية بخصم 44% خلال شهر يناير Lulu offers والتي تتواجد بكل فروع وأقسام لولو هايبر ماركت Lulu hyper market offers المختلفة، ومنها: عروض على أسعار السلع الغذائية والغير غذائية المختلفة، حيث لديهم أيضاً عروض على أسعار السلع والألعاب الخاصة بالأطفال، حيث يمكنكم من اليوم ولفترة محدودة جداً الإستفادة من جميع خصومات لولو السعودية، وإليكم التفاصيل…..
عروض لولو اليوم ولفترة محدودة حتى نفاذ الكميات
تنزيلات وعروض مميزة جداً على أسعار: نصف الدجاج المشوي العربي، وعروض أخرى منهم على أسعار الدجاج بالزبدة بدون عظم، كما لديهم عروض أخرى على أسعار كيك الزبدة الطرية، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار البسبوسة بالقشطة، والزيتون الأخضر المشوي المصري، كما بالفروع عروض أخرى على أسعار اللوز الذهبي الأمريكي، والمكسرات المشكلة، وغيرهم من عروض أخرى على باقي المأكولات الجاهزة، ومنها: خصم على سعر الجبنة القريش المصرية، وغيرهم من تنزيلات على أسعار باقي منتجات الألبان.
عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية
عروض مميزة من اليوم ولفترة محدودة على أسعار: الشوفان الفوري من نيتروجولد، وخصم آخر منهم على سعر الكاجو المحمص من ماي فاينست، وكذلك لديهم خصومات أخرى على أسعار صدور الدجاج الطرية من Siara، والبيض البني الكبير من الفليق، كما بالماركت تخفيض آخر على سعر الجبنة الكريمية القابلة للدهن من نادك Nadac، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار عبوات الجبنة الموتزاريلا المبشورة من البقرات الثلاثة.
عروض لولو السعودية لفترة محدودة Lulu offers
توفر محلات لولو السعودية العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: سمك البارموندي بالكيلو، وروبيان المزارع الطازج بجميع أحجامه، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار الروبيان المقشر، وسمك الشعيري الوسط، وكذلك لديهم خصومات أخرى على أسعار سمك الماكريل الصغير، وسمك التونة، وغيرهم من أسماك منها: الروبيان الوردي المطبوخ وفيليه التونة، وغيرهم من عروض خاصة على أسعار جميع أنواع اللحوم الطازجة المحلية والمستوردة بالعظم أو بدون، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار المنظفات مختلفة الأنواع.
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