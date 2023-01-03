حالات العام الجديد 2023 .. حالات واتساب بداية العام

حالات العام الجديد 2023 كثيرة ومتنوعة، حيث يمكن استخدام بعض الكلمات الرقيقة التي تصل من القلب إلى القلب لتهنئة الأهل والأصدقاء من خلال حالات الواتساب أو حالات الفيس بوك التي يتم إضافتها على الصفحات الشخصية، والتي تمنح الآخرين الشعور بالطاقة الإيجابية عند رؤيتها، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني مجموعة مميزة من حالات الواتساب والفيس بوك التي تبث التفاؤل والبهجة في نفوس الآخرين.

حالات العام الجديد 2023

يحرص الجميع على استخدام حالات الواتساب والفيس بوك لتهنئة الأصدقاء بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، ومن أجمل هذه الحالات ما يلي:-

يا رب اجعل العام الجديد بداية خير علينا وعلى الجميع وارزقنا رضاك يا كريم.

اللهم فرحة في العام الجديد تجعلنا نسجد شاكرين باكيين يا أرحم الراحمين.

يا رب حقق لنا أحلامنا وجعلنا من الراضيين الصابرين يا أكرم الأكرمين.

اللهم أكتب لنا الغفران في عام مضى والخير والسعادة والرضا في عام مقبل.

أتمنى للجميع أن يقبل العام الجديد مليئ بالفرحة والسعادة والبهجة.

كل عام وكل أحبائي وأصدقائي بخير حال وقلوب مليئة بالرضا والسعادة.

اللهم اجعله عامًا محمل بالبركة والخير وسعة الرزق للجميع.

لكل من يرى حالتي، أتمنى للجميع عمر مديد وطموح جديد وحظًا سعيد.

حالات واتساب للعام الميلادي الجديد 2023

بمناسبة العام الجديد نقدم مجموعة من حالات الواتساب وعبارات التهنئة:-

انتهى عام وها نحن نستقبل عام جديد، أتمنى فيه لنفسي ولغيري الخير والسعادة وراحة البال.

على أعتاب سنة جديدة أكتب عبارات الحب والاحترام لكل أهلي وأصدقائي.

سندخل عام جديد مع كامل الأمنيات بالخير وتحقيق الأحلام.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أحرص.

يا الله في العام الجديد عوض روحي عن كل أذى مررت به وارزقني الخير يا كريم.

يا رب اجعلنا سنة خير وفرح وسعادة على كل من رفع يده وتوسل إليك يا رب.

إلى صديقي الغالي، أتمنى أن يوفقك الله في حياتك ويديمك في حياتي يا أغلى الغاليين.

اللهم اجعل العام الجديد فاتحة خير على الجميع.

اللهم اجعلها سنة سعيدة علينا واجعلها عِوضًا لنا عن كل شقاء مررنا به العام الماضي.

حالات واتساب للزوج في العام الجديد

لكل زوجة ترغب في تهنئة زوجها بمناسبة قدوم السنة الميلادية الجديدة، بعض حالات الواتساب:-