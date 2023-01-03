نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالات العام الجديد 2023 .. حالات واتساب بداية العام في المقال التالي
حالات العام الجديد 2023 كثيرة ومتنوعة، حيث يمكن استخدام بعض الكلمات الرقيقة التي تصل من القلب إلى القلب لتهنئة الأهل والأصدقاء من خلال حالات الواتساب أو حالات الفيس بوك التي يتم إضافتها على الصفحات الشخصية، والتي تمنح الآخرين الشعور بالطاقة الإيجابية عند رؤيتها، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني مجموعة مميزة من حالات الواتساب والفيس بوك التي تبث التفاؤل والبهجة في نفوس الآخرين.
حالات العام الجديد 2023
يحرص الجميع على استخدام حالات الواتساب والفيس بوك لتهنئة الأصدقاء بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، ومن أجمل هذه الحالات ما يلي:-
- يا رب اجعل العام الجديد بداية خير علينا وعلى الجميع وارزقنا رضاك يا كريم.
- اللهم فرحة في العام الجديد تجعلنا نسجد شاكرين باكيين يا أرحم الراحمين.
- يا رب حقق لنا أحلامنا وجعلنا من الراضيين الصابرين يا أكرم الأكرمين.
- اللهم أكتب لنا الغفران في عام مضى والخير والسعادة والرضا في عام مقبل.
- أتمنى للجميع أن يقبل العام الجديد مليئ بالفرحة والسعادة والبهجة.
- كل عام وكل أحبائي وأصدقائي بخير حال وقلوب مليئة بالرضا والسعادة.
- اللهم اجعله عامًا محمل بالبركة والخير وسعة الرزق للجميع.
- لكل من يرى حالتي، أتمنى للجميع عمر مديد وطموح جديد وحظًا سعيد.
حالات واتساب للعام الميلادي الجديد 2023
بمناسبة العام الجديد نقدم مجموعة من حالات الواتساب وعبارات التهنئة:-
- انتهى عام وها نحن نستقبل عام جديد، أتمنى فيه لنفسي ولغيري الخير والسعادة وراحة البال.
- على أعتاب سنة جديدة أكتب عبارات الحب والاحترام لكل أهلي وأصدقائي.
- سندخل عام جديد مع كامل الأمنيات بالخير وتحقيق الأحلام.
- كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أحرص.
- يا الله في العام الجديد عوض روحي عن كل أذى مررت به وارزقني الخير يا كريم.
- يا رب اجعلنا سنة خير وفرح وسعادة على كل من رفع يده وتوسل إليك يا رب.
- إلى صديقي الغالي، أتمنى أن يوفقك الله في حياتك ويديمك في حياتي يا أغلى الغاليين.
- اللهم اجعل العام الجديد فاتحة خير على الجميع.
- اللهم اجعلها سنة سعيدة علينا واجعلها عِوضًا لنا عن كل شقاء مررنا به العام الماضي.
حالات واتساب للزوج في العام الجديد
لكل زوجة ترغب في تهنئة زوجها بمناسبة قدوم السنة الميلادية الجديدة، بعض حالات الواتساب:-
- زوجي الحبيب أتمنى الله في العام الجديد أن يرزقك الخير الوفير وسعة الرزق ورضا النفس.
- أتمنى لك زوجي الغالي مع بداية العام أن يرزقك الله راحة البال وطمأنينة القلب وهدوء النفس.
- اللهم ارزق زوجي السعادة والتوفيق في كل عمل يقدم عليه ووسع رزقه يا كريم.
- كل عام وأنت بخير يا أقرب الناس إلى قلبي وفقك الله لما يحب ويرضى.
- مع انتهاء عام وقدوم عام جديد، اعترف لك زوجي أنني ما زلت أحبك كأول يوم التقيت بك.
- إذا خيروني بين المال الكثير والخير الوفير وبينك ساختارك بالطبع وليرزقنا الله كل الخير سويًا زوجي الحبيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالات العام الجديد 2023 .. حالات واتساب بداية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.