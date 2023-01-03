اختبار قوة النظر.. انظر جيدًا وأخبرنا موقع القطة في هذه الصورة خلال 10 ثوانٍ فقط

لقد جئنا لكم بتحدي جديد من تحديات قوة الملاحظة، فهذا التحدي سهل وبسيطة ولكن عليك إيجاد ما هو مطلوب من خلال هذه الصورة في عشرة ثواني فقط وهذا ما يجعل الأمر صعب إلى حد ما ولكن من خلال التركيز سوف تجد تلك الأشياء ببساطة، كما أن يوجد الكثير من الأشياء التي تجعلك تتشتت إلى حد ما، ولكن دقق التركيز جيدًا في كل شيء يوجد أمامك لكي تستطيع الفوز في تلك اللعبة، ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم المطلوب بالتفاصيل، كما أننا سوف نوضح لكم الحل ولكن قم بقراءته بعد معرفة الإجابة من نفسك أولًا.

اللغز

في الصورة التي أمامك يوجد بها الكثير من أثاث المنزل، كما أنها يوجد بها عدد من القطط يجب عليك أن تقوم بتحديد تلك العدد في الوقت المحدد مع ذكر الموقع الذي يوجد به في الصورة، وهذا الاختبار ليس صعب على الإطلاق ولكن يجب عليك التركيز من أجل معرفة أماكنهم وأيضًا من الواجب أن لا تتعدى العشرة ثواني فقط في إيجاد تلك القطط الموجودة في الغرفة، وهذا سوف يساعدك في تنشيط الخلايا الموجودة في المخ، وبعد الإجابة عليهم قم بكتابة لنا تعليق من أسفل لكي توضح لنا الإجابة الخاصة بك.

حل لغز هذه اللعبة

يوجد في الصورة المعروضة أمامك عدد أربعة قطط فقط وهما في الأماكن التالية :