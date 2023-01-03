نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تحميل لعبة أي فوتبول للأندرويد والكمبيوتر والأجهزة التي تعمل بالأندرويد لتشغيل اللعبة في المقال التالي

تعتبر لعبة اي فوتبول هي نسخة من محاكي كونامي الرائع الخاص بكرة القدم ولكنها تعتبر النسخة الأحدث على الإطلاق فهي تمتاز بميزة تنفرد بها عن غيرها من الألعاب وهي قدرة التحكم في اللاعبين الموجودين في الفريق الخاص بك، يمكنك الإستمتاع بهذه اللعبة من خلال الأجهزة التي تعمل عن طريق اللمس أو من خلال الطريقة الإفتراضية عن طريق الأزرار الإفتراضية. مميزات تحميل لعبة اي فوتبول للأندرويد والكمبيوتر: تمتاز الرسومات الموجودة في لعبة اي فوتبول بأنها عالية الجودة حيث يمكنك أن تشعر وكأنك تلعب داخل مباراة حقيقية علي أرض الواقع كما يوجد دقة عالية في تفاصيل اللعبة.

إن شكل اللاعبين وملامحهم تكون متميزة للغاية في لعبة اي فوتبول.

يوجد في اللعبة الكثير من الأنظمة التي تدعمها مثل Windows وplaystation وAndroid بالإضافة إلي iPhone.

تمتاز لوحة التحكم الموجودة في لعبة اي فوتبول أنها تكون في غاية السهولة عند التعامل معها مثل غيرها من الألعاب التي تخص كرة القدم.

إن لعبة اي فوتبول تعد من الألعاب المجانية حيث يمكن تحميلها بدون دفع أي نقود.

في بداية اللعبة يمكنك أن تختار عدد الفرق والملعب الذي سوف تقوم باللعب فيه أيضا. الحد الأدنى الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد لتشغيل اللعبة إن الإصدار الخاص بالأندرويد يحتاج أندرويد 7 وما يزيد عن ذلك.

إن ذاكرة الوصول العشوائية التي يطلق عليها إسم رام يكون الحد الأدني لها 2 جيجا بايت وما يزيد عن ذلك.

إن معالج الرسوم المتحركة الذي يسمي (ARM quad-core) CUP يحتاج إلى ( 1.5 GHZ) فيما فوق.

عندما تقوم بتحميل لعبة أي فوتبول بالتأكيد سوف تنال إعجابك لأنها تعتبر أفضل لعبة كرة قدم مجانية. عمر شويل - جدة مميزات تحميل لعبة أي فوتبول للأندرويد والكمبيوتر والأجهزة التي تعمل بالأندرويد لتشغيل اللعبة - ثقفني التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل بالمملكة| شروط التسجيل

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