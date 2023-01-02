نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة efootball pes 2022 أي فوتبول بيس لمستخدمي أندرويد وأيفون في المقال التالي
أي فوتبول أحد ألعاب كرة القدم المنتشرة حول العالم على مدار السنين ويعرفها الكثير من الأفراد لأنها مناسبة لجميع الأعمار، تعد أحد الألعاب الممتازة والمميزة لأنها تحتوى على تحديثات دورية ويتم إضافة جميع اللاعبين حول العالم باستمرار، كما يمكن تشغيل هذه اللعبة على جميع أجهزة أندرويد بكل سهولة.
معلومات حول تطبيق أى فوتبول
يحتاج البعض إلى معرفة بعض المعلومات حول التطبيق قبل تحميله على جهازه الشخصي وهذا ما سنتناوله في السطور التالية:
- التطبيق آمن تماما.
- يدعم التطبيق جميع أجهزة أندرويد.
- التطبيق مجاني مئة بالمئة.
- يصنف التطبيق كأحد تطبيقات الألعاب الرياضية.
- يتوفر التطبيق بالعديد من اللغات التي تصل إلى 47 لغة تقريبا من بينها اللغة العربية.
- المؤلف KONAMI.
- اخر إصدار للتطبيق 16 نوفمبر 2022.
- التطبيق صالح لمن يبلغ ثلاثة أعوام.
مواصفات لعبة أي فوتبول
- يعد الإصدار الأحدث من لعبة Pes هو إصدار عام 2023 والذي يتم تطويرها سنويا بشكل دائم
- تمنح اللعبة إحساسا بالتواجد داخل الملعب، كأنه على أرض الواقع لأنها 3D.
- تحتوى اللعبة على جميع وأفضل اللاعبين حول العالم عرب وأجانب ويكونوا بشكل أقرب للواقع مع ارتداء احدث تيشرت النادي الخاص بهم مع احدث قصات شعر قاموا بتجربتها.
- أخذ مصممي اللعبة حركة اتجاه الرياح في عين الاعتبار وقدرتها في التأثير على الكرة.
- توفر اللعبة أحدث الدوريات والمباريات الموجودة بكرة القدم.
- تحتوى اللعبة تقريبا على جميع النوادي الموجودة في العالم.
- يستطيع اللاعب اختيار النادي الذي يريد اللعب به، بالإضافة إلى إمكانية اختيار أعضاء الفريق المشاركين معه في اللعب.
- تم تصميم مكان اللعب بشكل واقعي مذهل مما يجعل اللاعب كأنه موجود على أرض الملعب الذي اختاره للعب فيه.
- حركة اللاعبين والكرة في أرض الملعب أصبحت أسرع استجابة وذات دقة عالية في التحكم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تحميل لعبة efootball pes 2022 أي فوتبول بيس لمستخدمي أندرويد وأيفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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