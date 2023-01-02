خطوات تحميل لعبة efootball pes 2022 أي فوتبول بيس لمستخدمي أندرويد وأيفون

أي فوتبول أحد ألعاب كرة القدم المنتشرة حول العالم على مدار السنين ويعرفها الكثير من الأفراد لأنها مناسبة لجميع الأعمار، تعد أحد الألعاب الممتازة والمميزة لأنها تحتوى على تحديثات دورية ويتم إضافة جميع اللاعبين حول العالم باستمرار، كما يمكن تشغيل هذه اللعبة على جميع أجهزة أندرويد بكل سهولة.

معلومات حول تطبيق أى فوتبول

يحتاج البعض إلى معرفة بعض المعلومات حول التطبيق قبل تحميله على جهازه الشخصي وهذا ما سنتناوله في السطور التالية:

التطبيق آمن تماما.

يدعم التطبيق جميع أجهزة أندرويد.

التطبيق مجاني مئة بالمئة.

يصنف التطبيق كأحد تطبيقات الألعاب الرياضية.

يتوفر التطبيق بالعديد من اللغات التي تصل إلى 47 لغة تقريبا من بينها اللغة العربية.

المؤلف KONAMI.

اخر إصدار للتطبيق 16 نوفمبر 2022.

التطبيق صالح لمن يبلغ ثلاثة أعوام.

مواصفات لعبة أي فوتبول