مميزات وسعر سامسونج جالكسي أس 23 في تسريب جديد يحدد موعد إطلاق السلسلة رسميًا‎

لقد كثرت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول هاتف سامسونج جلاكسي اس 23، حيث أن العض يرغب في معرفة مميزات هذا الهاتف والألوان المتاحة منه، وأهم ما يميزه عن غيره من الهواتف الاخرى، وهل الاصدار الحديث الخاص به مزود بعدة من الخصائص المتطورة أم لا، لذا دفعنا هذا الأمر اليوم للحديث عن هذا الهاتف في السطور الآتية.

سامسونج جلاكسي 23s

دوما نلاحظ ان الشركة المسؤولة عن هواتف سامسونج تسعى دائما إلى التطوير واصدار كل ما هو حديث ومميز، فهي ترغب أن تكون في الصدارة بشكل دائم، وذلك نلاحظه من خلال المنتجات التي تقوم بإصدارها بصفة دائمة، ويأتي هاتف سامسونج جلاكسي اس 23 من ضمن الإصدارات الحديثة التي قامت الشركة بالافصاح عنه والترويج عنه بعدة طرق مختلفة، وهذا ما جعل فضول الأشخاص المحبين الهواتف يزداد يوما بعد يوم من أجل كشف خصائص هذا الهاتف، والسعر الخاص به .

مميزات سامسونج جلاكسي 23s

في النقاط الآتية سوف نقدم لكم شرح كافي عن أهم المميزات التي تخص الهاتف على هذا النحو:-

يجعلك قادر على الحصول على أفضل الصور الملتقطة بتقنية حديثة ومتطورة، وذلك لأنه يمتلك كاميرا أمامية ذات دقة عالية تصل إلى 64 ميجا بكسل.

كما أنه يمتاز بطارية شحن قوية تكفي لمدة 24 ساعة وهي ملتصق بالهاتف غير قابلة للازالة.

يضم وحدة تخزين كبيرة.

يمكن شحنه بشكل سريع، وذلك عائد إلى أنه شحن البطارية يصل إلى 25 وات.

يمتلك صوت نقي وخالي من أي اهتزازات.

متواجد بسعر 850 دولار أمريكي.

كما أنه من المعروف أن الشاشة الخاصة به مصنوعة بتقنية حديثة خفيفة في اللمس، بمجرد النقر على الأيقونات الموجودة بها يمكنك التنقل من خلالها بسرعة.

وسيتم طرحه في الأسواق في الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم.