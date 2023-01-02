أدعية العام الجديد 2023 .. أفضل دعاء لاستقبال سنة جديدة

-أدعية العام الجديد 2023 تزامنًا مع الاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث انتهاء عام وبداية عام جديد نتمنى أن يكون حافل بالأنباء السارة والخير والبركة لجميع الشعوب، لذلك يزداد البحث خلال الفترة الحالية عن أدعية وعبارات تهنئة بمناسبة السنة الجديدة لإرسالها للأقارب والأصدقاء مما يوطد مشعر الود والحب بين الجميع، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني مجموعة من الأدعية للعام الميلادي 2023، مع مجموعة من عبارات التهنئة التي يمكن إرسالها عبر الفيسبوك أو الواتساب أو الرسائل النصية على الهاتف الذكي.

كيفية استقبال السنة الجديدة 2023

يستعد الجميع إلى استقبال العام الميلادي الجديد، ومن أبرز مظاهر الاحتفال ما يلي:-

يحرص الجميع على معايدة الأقارب والأصدقاء سواء من خلال الزيارات المنزلية أو الاتصال الهاتفي أو حتى إرسال رسائل التهنئة.

تقوم النساء بتزيين المنازل وإعداد بعض أنواع لذيذة من الحلوى للأطفال.

التفاؤل وتمني مستقبل مشرق من أهم مظاهر الاحتفال باستقبال سنة جديدة.

حيث يخطط الجميع لإنجاز المهام بجد واجتهاد وإتقان مما يبث في النفوس طاقة إيجابية تجعلهم مقبلين على الحياة.

أفضل أدعية العام الجديد 2023

نقدم باقة من أجمل الأدعية التي يمكن قولها أو إرسالها للمعارف بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، والتي من أبرزها ما يلي:-

مع حلول عام جديد أتمنى لنفسي وللجميع تحقيق الأمنيات والأحلام والعيش في طاعة الله والسعي إلى إرضاءه.

اللهم إني استودعك عام مضى من عمري أدعوك يا كريم أن تغفرلي خطاياي وترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني استقبل عام جديد من عمري، أدعوك يا الله أن تجعله عام سعيد مليئ بالخير واليمن والبركات.

يا رب في العام الجديد قربني إلى كل عمل يرضيك وارزقني الخير حيثما كان يا الله.

اللهم اجعل السنة الجديدة خير على الجميع لا تخيب لنا في رجاء ولا تضيق فيه صدورنا.

اللهم بعزتك وجلالك أتوسل إليك أن تجعل العام الجديد بشرى لنا وتحقيق ما عجزنا عن تحقيقه الأعوام الماضية.

يا رب يا محول الأحوال حول حالي وحال كل أحبابي إلى أفضل حال وارزقنا رضاك وعفوك يا كريم.

اللهم ارزقنا الصحة والخير في السنة الجديدة وابعد عنا كل شر ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين.

عبارات تهنئة بمناسبة العام الجديد 2023

كما يزداد البحث عن عبارات التهنئة في السنة الميلادية الجديدة، ومنها ما يلي:-

مع حلول العام الجديد أتمنى للجميع السعادة وراحة البال والعمر المديد.

خلاص يا عسول العام الجديد على وصول، أتمنى أن يكون خير وبركة على الجميع.

كل عام وكل أصدقائي وأهلي بخير وفي أحسن حال.. عام جديد سعيد.

كل عام وأنت بخير، اللهم اجعله عام خير على الجميع وحقق لأهلي وأحبائي كل الأماني.

مع انتهاء عام وبداية عام آخر أتمنى للجميع السعادة والبهجة وفرحة لا تنتهي.

يشهد الله أنني في بداية العام الجديد أتمنى الخيرللجميع وأسامح من أخطأ في حقي.

بذلك نكون انتهينا من تقديم أدعية العام الجديد 2023 ، كما قمنا بتقديم بعض العبارات الرقيقة للتهنئة والتي يتم إرسالها تعبيرًا عن الحب والود وتمني الخير للجميع سواء عبر رسائل الفيسبوك أو الواتساب أو الرسائل النصية.