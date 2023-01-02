خطوات تحميل لعبة اي فوتبول بيس Efootball Pes 2023 بالعربي الإصدار الأخير لجميع أجهزة الاندرويد والايفون في 3 دقائق

لعبة أي فوتبول تعتبر من أكثر الألعاب الذي حازت على ملايين التنزيلات، فهي أصبحت منتشرة في جميع دول العالم، ويفضلها جميع الأشخاص وهذا لأنها تضم مجموعة كبيرة من المميزات المتنوعة والمختلفة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن هذه المميزات بالإضافة إلى إننا سوف نطرح لكم أسهل طريقة من أجل تحميلها على الهاتف.

طريقة تحميل لعبة أي فوتبول

تقوم بعض المواقع المشهورة بفرض رسوم من أجل تحميل لعبة أي فوتبول ولكن سوف نقوم بطرح لكم بعض الخطوات البسيطة من أجل تحميلها مجانًا :

أولًا إدخال على المتجر المتوفر على هاتفك المحمول وهو متجر جوجل بلاي.

بعد ذلك سوف يتطلب منك الأمر أن تدخل كلمة Efootball داخل خانة البحث الموجودة في المتجر.

سوف يظهر لك الكثير من النسخ الخاصة بلعبة أي فوتبول على الموقع ولكن من الأفضل أن تقوم باختيار النسخة الأصلية الموجودة على الموقع.

بعد ذلك سوف تجد مربع اخضر متاح جنب الأيقونة ويوجد عليه كلمة تثبيت قم بالضغط عليها.

بعد ذلك يجب عليك الانتظار حتى ينتهي التثبيت ولكن هذا الأمر لم يحتاج منك الكثير من الوقت ولكن سوف تجدها متاحة مباشرًة.

بعد ذلك قم بفتح لعبة أي فوتبول على الهاتف وضع بداخلها جميع المعلومات والبيانات التي سوف تطلبها منك اللعبة.

مميزات لعبة أي فوتبول

تحتوي لعبة أي فوتبول على بعض المميزات التي لا تتوفر في أي لعبة أخرى :