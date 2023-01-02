كلام جميل عن العام الجديد .. أجمل عبارات التهنئة

كلام جميل عن العام الجديد 2023 مع خالص الأمنيات بتحقيق الأحلام والأماني، وذلك بالتزامن مع انقضاء عام وقدوم عام نتمنى أن يكون مليئ بالسعادة والفرج وراحة البال وعِوض للجميع عن كل أسى وحزن، وفي المقال نقدم لجميع متابعي موقع ثقفني الكرام مجموعة من عبارات التهنئة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2023، كما نقدم أرقى الكلمات تعبيرًا عن التفاؤل والبهجة وبث السعادة في النفوس.

كلام جميل عن العام الجديد 2023

مع بداية عام جديد نقدم مجموعة من العبارات التي تعبر عن التهنئة، والتي منها ما يلي:-

نحن على أبواب عام جديد، نتمنى أن يكون مليئ بالتفاول والبهجة والخير.

بمناسبة العام الجديد أناشد الجميع أن يجعلونه مثل الصفحة البيضاء التي يكتبون فيها كل الأماني والطموحات.

أتمنى في العام الجديد أن يبعد الله عز وجل عن أروحنا التشاؤم وأن يجعله من أسعد الأعوام.

انتهى عام بكل ما فيه من فرح وحزن ومواقف، وننتظر عام جديد نتمنى من الله تعالى أن يكون مليء بالتفاؤل والأحداث السارة.

ابعث سلامي مع الطير إلى كل أحبابي وأصدقائي وأهلي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023.

ديسمبر يا آخر أيام هذا العام نتمنى أن تنقضي بكل الأحزان والخفقات، ويناير يا أول أيام العام الجديد نتمنى أن تكون مليء بالحب والخير.

أبعث رسالتي إلى كل من يحبني ويتمنى لي الخير والسعادة، وأنا أيضًا أتمنى للجميع كل الخير وراحة البال.

عبارات رقيقة بمناسبة العام الجديد

نقدم في الفقرات التالية عدد من العبارات الراقية التي تحمل معاني التهنئة والحب للجميع في العام الجديد:-

يحتفل العالم بأسره بالعام الجديد، وأنا احتفل به مع كل أحبابي وأهلي متمنيًا للجميع أسعد الأيام.

يهل علينا عام جديد، أسأل الله عز وجل أن يكون مليئ بالخير والسعادة والطموحات وتحقيق الأحلام.

من كل قلبي أتمنى أن يكون العام الجديد ملييء بالمفاجآت السارة والأحداث المبهجة.

لا يمكن أن يكون لاستقبال عام جديد معنى إلا بكم يا أغلى الناس.

مع بداية عام جديد أشعر أن الله يمنحنا فرصة جديدة أيضًا لنكون أشخاص آخرين أكثر نضجًا وتفاؤل.

على الرغم من كل الصعاب التي ممرنا بها في السنة الماضية، إلا أننا تعلمنا أن الحياة امتحان يجب أن نجتازه بنجاح ونتمنى من الله أن يعوضنا خير في العام الجديد.

عبارات تهنئة في السنة الجديدة 2023

إلى كل أحبتي، أدعوا الله لكم في صلاتي أن يرزقكم جميًا الخير والصحة وفرحة لا تنتهي.

كل عام وأنتم بخير، عام انتهى وعام مقبل مليئ بالفرح والبهجة والسرور.

سر السعادة والفرحة عند الاحتفال باستقبال العام الجديد يكمن في التجمع مع الأهل والأحبة والشعور بالدفء والطمأنينة.

العائلة هي مصدر الإحساس بالأمان، أدعوا الله في العام الجديد أن يحفظ لي أسرتي.

اللهم متع أحبتي وأهلي بالصحة والعافية وأرزقهم الرضا بالمقسوم يا الله.

بذلك نكون انتهينا من تقديم كلام جميل عن العام الجديد 2023 التي يمكن إرسالها للأهل والأصدقاء، ونتمنى من الله أن يجعلها سنة سعيدة على الجميع وعلى كل متابعي موقع ثقفني الكرام.