شوف تخفيضات عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية الأخيرة خصومات هائلة تصل إلي 50 % بجميع الفروع

تعد عروض العثيم الشهيرة من أهم المبادرات التي قدمتها أسواق عبد الله العثيم، والتي تقدم أيضًا العديد من المبادرات الأخرى، من أهمها مبادرة الدعم الخيري من خلال استخدام البطاقات الخيرية المقدمة من جميع الجهات وفروع العثيم للمحتاجين داخل حدود المملكة الجزائرية السعودية

أقوي تخفيضات عروض العثيم السعودية

أسواق العثيم تقدم خدمات متنوعة للجميع داخل حدود الدولة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وأقوى عروض العثيم في المملكة العربية السعودية هي كما يلي:

يمكنك طلب عرض قهوة برية سعودية فقط من العثيم المملكة العربية السعودية.

العبوة تزن 2 كيلو جرام فقط وتبلغ تكلفتها 62.95 ريال سعودي.

كما يقدم العثيم عرض خاص على زعتر داري اكسترا، تزن العبوة 225 جرامًا فقط وتبلغ تكلفتها 7.50 ريال سعودي.

قد تحصل على كيلو واحد فقط من عرض العثيم المنتظر على زيتون كالاماتا الهائل مقابل 24.95 ريال سعودي، وكيلو لبنة بريزيدن سعره 22.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بالمملكة العربية السعودية

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل جميع الشركات التابعة للعثيم على تحقيق أكبر قدر من الفوائد لجميع العملاء، سواء من خلال الخصومات أو العروض الخاصة. تتضمن بعض الأمثلة على ذلك ما يلي:

اطلب عرض جبنة دومتي دبل كريم من العثيم وزنها كيلو جرام واحد فقط مقابل 15.95 ريال سعودي. استفد من أفضل صفقة على كيلو زيتون أسود من أكورسا ب 12.95 ريال سعودي فقط. أفضل فرصة لتوفير المال على لبنة الرئيس اللذيذة هي في أسواق العثيم، حيث يمكنك الحصول على كيلو مقابل 22.95 ريال سعودي. وفيما يتعلق بأقوى الصفقات التي تقدمها شركة العثيم للمواد الغذائية يمكنكم الاطلاع عليها في عرض خلطة الزبدة الإماراتية والذي يتم تقديمه بسعر الكيلو 13.50 ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، هناك عرض 250 جرام Hill Zidni. تحصل على الباقة الثانية مجاناً عند شرائك واحدة بسعر 39.95 ريال سعودي.

عروض اللحوم في أسواق العثيم السعودية

تقدم العثيم السعودية مجموعة متنوعة من الخصومات والعروض الترويجية لجميع عملائها على مدار العام، مما يوفر للعديد من العائلات فرصة للبقاء ماليًا. فيما يلي أقوى هذه العروض: