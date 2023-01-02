نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم تنزيلات تصل إلى 70% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض العثيم السعودية التي تطرحها متاجر عبد الله العثيم والتي تعد ثاني أكبر سلسلة أسواق تجارية بعد بنده، هذا وقد تم حصل منفذ العثيم عام 2016 على المركز الـ 109 بين حوالي 200 منفذ بيع عالمي، كما حصلت على المركز الـ 50 بين حوالي 100 متجر على مستوى العالم، كل هذا وأكثر حصلت عليه أسواق العثيم نتيجة العروض والتخفيضات المستمرة التي تقدمها إلى كافة العملاء.
عروض العثيم السعودية
تقدم أسواق العثيم السعودية المزيد من العروض والتخفيضات التي لا مثيل لها، والتي ساهمت في توفير المزيد من الأموال لكل عملاء العثيم بشكل كبير، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي:
- يمكنك الحصول على كمثرى أمريكي الكيلو الواحد فقط بسعر 6.95 ريال سعودي.
- كما تقدم أسواق عبد الله العثيم أقوى عرض على تمر الأصيل الرطب العلبة كيلو جرام فقط بسعر لا يقبل التنافس بـ 12.95 ريال سعودي.
- اطلب الآن من متجر العثيم السعودية عرض تمر اسكر المفتل الصندوق الواحد فقط بأقل سعر بـ 19.95 ريال سعودي.
- فقط لدى العثيم السعودية يمكنك الحصول على كيلو لحم عجل باكستاني بسعر مميز فقط بـ 28.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم الحصرية
لك أن تعرف أن عروض العثيم السعودية تساهم في إقبال الكثيرين عليها بصورة ملحوظة ومن أبرز تلك التخفيضات ما يلي:
- إذا كنت تود تذوق الحلويات الشرقية بأقل الأسعار، يمكنك الحصول على كيلو بقلاوة حجاب بالقشطة من العثيم فقط بسعر 25 ريال سعودي.
- كما تطرح أسواق عبد الله العثيم أرقى العروض على المعجنات الفرنسية المشكلة الكيلو بسعر 25.95 ريال سعودي.
- أما فيما يخص الخصم الجبار على معمول الشيكولاتة من رودز بحجم 430 جرام فقد تم عرضه بسعر 9.95 ريال سعودي.
- اطلب أيضًا عرض فطيرة الشاي الشهية عدد 5 قطع واحصل على واحدة مجانًا بسعر 5.75 ريال سعودي.
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