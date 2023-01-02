شوف خصم ١٤٢٩ ريال على سعر ايفون ١١ برو ماكس من نون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد

جوال ايفون ١١ برو ماكس من أهم الهواتف الذكية التي توجد بالأسواق العربية وخاصة السعودية، حيث يستطيع أي مواطن سعودي الحصول عليه بالتقسيط من نون السعودية وبدون أي فوائد مع خصم يبلغ ١٤٢٩ ريال سعودي، والهاتف يحتوي على إمكانيات ومميزات كبيرة، منها أنه يأتي بنظام تشغيل ISO 13، وخلال الفترة الماضية قامت شركة آبل الأمريكية بطرح العديد من هواتف ايفون، مثل ايفون ١٢ برو ماكس، وايفون ١٣ برو ماكس، وايفون ١٤ برو ماكس الذي تم طرحه بالأسواق في شهر أكتوبر 2022 الماضي وجميع هذه الإصدارات من الفئات الأكبر لجوالات ايفون العملاقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر iPhone 11 Pro Max من نون السعودية بالتقسيط وبدون أي فوائد مع خصومات رهيبة على ثمن الجوال.

سعر ايفون ١١ برو ماكس من نون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد

سوف نقدم لكم سعر iPhone 11 Pro Max من نون السعودية بالتقسيط وهو كما يلي:-

سعر الجوال قبل الخصم يبلغ 5399 ريال سعودي.

ثمن الهاتف العملاق بعد الخصم 3970 ريال سعودي، كما يشمل ثمن الجوال ضريبة القيمة المضافة.

قيمة الخصم على الجوال 1429 ريال سعودي بنسبة خصم 26%.

تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت.

قيمة القسط الشهري على الهاتف تبدأ من 662 ريال سعودي.

يشتمل الموبايل على ضمان لمدة عامين، كما يشتمل على إرجاع مجاني.

مواصفات iPhone 11 Pro Max

جوال ايفون ١١ برو ماكس يأتي بمواصفات عالية الجودة لا توجد في أي هاتف ذكي آخر في العالم وهى كما يأتي:-

يبلغ وزن الموبايل 226 جرام. يدعم مقاومة الغبار والماء حتى 4 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة بمعيار IP68. الهاتف يأتي مصنوع من خامات ذات جودة ومتانة عالية، حيث يأتي مصنوع من الزجاج في الواجهة والظهر، كما يحتوي على إطار جانبي مصنوع من معدن الألومنيوم. يدعم تركيب 2 شريحة اتصال، الشريحة الأولى Nano SIM، والثانية إلكترونية نوعها eSim. يدعم تشغيل شبكات الجيل الرابع وشبكات الجيل الثالث والثاني. يحتوي على معالج قوي من نوع A13 Bionic. يدعم الهاتف ميكروفون ثانوي، يعمل على عزل الضجيج عند التحدث أو التصوير. يدعم سماعات ستيريو ذات صوت نقي وعالي، كما يدعم تقنيتي الـ Dolby Atmos والـ Dolby Digital Plus. يحتوي على العديد من وسائل الأمان ومنها الـ Face ID.

مواصفات كاميرات ايفون ١١ برو ماكس

جوال iPhone 11 Pro Max يأتي بكاميرات ذات دقة عالية، كما تعطينا فيديوهات وصور غاية في الروعة والجمال ومواصفاتها كما يلي:-

الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية، وتبلغ دقة العدسة الأولى 12 ميجا بكسل، وهى كاميرا الجوال الأساسية.

العدسة الثانية دقتها 12 ميجا بكسل، وتستخدم في التصوير الـ Telephoto، كما تدعم المثبت البصري ISO.

العدسة الثالثة تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل، وتدعم التصوير الـ Ultra Wide.

تدعم الكاميرات الخلفية التصوير الـ Night mode، كما تدعم التصوير البانوراما بدقة 63 ميجا بكسل مثل كاميرات iPhone 11 Pro .

. الكاميرات الخلفية تدعم فلاش رباعي من نوع LED.

الكاميرا الأمامية مزدوجة، حيث تبلغ دقة العدسة الأولى 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية من نوع TOF 3D وتدعم العزل، كما تدعم فتح الهاتف من خلال بصمة الوجه.

مواصفات شاشة iPhone 11 Pro Max

جوال ايفون ١١ برو ماكس يأتي بشاشة عملاقة الحجم تجعلنا نشاهد الصور والفيديوهات بوضوح ومواصفاتها كما يأتي:-