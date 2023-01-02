شوف عروض العثيم السعودية خصومات راس السنه تخفيضات ليس لها مثيل اغتنم الفرصة وتسويق الآن

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عروض العثيم السعودية، لاقت انتشار كبير بين كافة المتاجر الكبرى خلال الآونة الأخيرة؛ حيث تقوم أسواق عبد الله العثيم بطرح عدد هائل من المنتجات المختلفة التي توفر الوقت والمجهود والأموال على العملاء بشكل عام، هذا وتعد تلك الأسواق بمثابة فرصة تسوق جيدة لما تعرضه من منتجات متنوعة بأسعار لا تقبل التنافس.
عروض العثيم السعودية
لدى أسواق عبدالله العثيم منافذ بيع عديدة، يتم خلالها عرض منتجات مميزة ذات جودة عالية وأسعار تناسب الجميع، وإليكم بعض المعلومات حول العثيم السعودية فيما يلي:
- تعتبر أسواق العثيم ثاني أكبر منفذ بيع مواد استهلاكية وغذائية داخل حدود المملكة العربية السعودية بعد منافذ بنده التابعة لشركة صافولا.
- في عام 2019 استطاعت أسواق العثيم السعودية الحصول على الترتيب الـ 109 بين 200 شركة حول العالم العربي.
- تهتم أسواق عبد الله العثيم بجودة المنتج الذي تقدمه إلى كافة العملاء بشكل عام.
- كما تسعى دائمًا إلى توفير العديد من السلع الاستهلاكية التي يحتاج إليها كافة العملاء باستمرار.
تخفيضات العثيم السعودية
تقدم اسواق العثيم السعودية عدد كبير من التخفيضات التي توفر على عملائها تكاليف لا حصر لها، ومن صور ذلك على سبيل المثال ما يلي:
- بيتزا داري دجاج 400 جم بسعر 16.95 ريال سعودي.
- ساديا تندر دجاج اسكالوب 480 جم بسعر 12.95 ريال سعودي
- ساديا صدور دجاج 450 جم بسعر 12.95 ريال سعودي.
- ساديا بطاطس مقلية أكثر قرمشة 2.5 كجم 23.95 ريال سعودي.
- شبيهة جبنة المراعي فيتامينات مثلث 120 جم بسعر 8.95 ريال سعودي.
- حليب المراعي مركز سائل 170 رياض بسعر 10.95 ريال سعودي.
- كريمة الطبخ المراعي 500 مل بسعر 10.95 ريال سعودي.
- شبيهة جبنة المراعي بالقشطة مربعات 432 جم بسعر 13.95 ريال سعودي.
- حليب المراعي بودرة كيس 2250 جم بسعر 78.95 ريال سعودي.
- زبدة المراعي غير مملحة 400 جم بسعر 17.95 ريال سعودي.
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