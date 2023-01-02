نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت جدة وتبوك بداية العام 2023 وتخفيضات مذهلة في المقال التالي

وتتوالى حصريات لولو هايبر ماركت السعودية لإسعاد عملائها الكرام في جميع أنحاء المملكة العربية، مع بداية العام الجديد ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أهم صفحات العروض الخاصة بفروع محافظتي جدة وتبوك، والمتنوعة بين عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وعروض الأجهزة والأدوات المنزلية، كما تقدم عرض حصري لعملاء هذه المناطق فعند شرائك بقيمة 100 ريال بأحد أقسام الملابس، الأحذية، الحقائب النسائية واكسسوارات الأطفال تحصل على قسيمة شراء مجانية بقيمة 50 ريال، مع العلم أن هذا العرض قائم من الآن وحتى يوم 14 يناير 2023 القادم، فبادروا بالسرعة. أقوى عروض بداية العام من لولو هايبر ماركت 2023 للسلع الغذائية تفاح أحمر تركي بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 7.95 ريال.

ليتشي مدغشقر بسعر الكيلو 14.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

حبار بسعر الكيلو 11.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

ملفوف أبيض سعودي بسعر الكيلو 1.95 ريال سعودي بدلاً من 3.45 ريال.

قطع لحم سواكني بالعظم بسعر الكيلو 42.95 ريال سعودي بدلاً من 65.95 ريال.

قطع لحم بقر محلي بسعر الكيلو 37.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال.

سمك سي باس قاروص بسعر الكيلو 21.95 ريال سعودي بدلاً من 28.95 ريال.

وعرض قوي على روبيان مزارع طازج بسعر الكيلو 29.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال. مخلل مصري مشكل بسعر الكيلو 6.95 ريال سعودي بدلاً من 11.50 ريال.

جبنة فيتا السعودية/ اسطنبولي/ براميلي أو دبل كريم بسعر الكيلو 10.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

فيليه السمك الأبيض المجمد وزن واحد كيلو جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

وعرض خاص على كرتونة دجاج مجمد دو بها 10 حبات وزن الحبة 126.95 ريال سعودي بدلاً من 182 ريال.

لولو زيت دوار الشمس عبوة سعت 5 لتر بسعر 53.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال. عروض متنوعة أخرى للإلكترونيات والجوالات وغيرها عرض خاص وحصري على لينوفو ايديا باد 5 كور أي 5 بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 2,849 ريال.

جوال تكنو بوفا نيو سعة 64 جيجا بايت بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 569 ريال.

إمبيكس ثلاجة بابين سعة 138 لتر بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1,299 ريال.

أيكون غسالة أوتوماتيك تحميل علوي سعة 9 كيلو غسيل بسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 1,599 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر ماركت جدة وتبوك بداية العام 2023 وتخفيضات مذهلة - ثقفني صور تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2023 (صور 2023 أحلى مع اسمك)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت جدة وتبوك بداية العام 2023 وتخفيضات مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.