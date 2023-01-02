نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية تخفيضات تصل إلى 60% في جميع الأقسام في المقال التالي
بعد هايبر بنده من أكبر محلات بيع السلع الغذائية بمختلف أنواعها في المملكة العربية السعودية وفي البلاد العربية جميعها، حيث تمكن هايبر بنده أن يتوسع بشكل كبير مقارنة مع فترة إنشاؤه، حيث أصبح الآن من أكبر محلات الماركت الموجودة في الأسواق، ويهتم المسئولين على الهايبر بعمل عروض كل فترة والأخرى خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر العالم بها الآن حتى يتم التسهيل على كافة المواطنين، كما تتوفر العروض في جميع فروع الهايبر في المملكة.
عروض بنده السعودية
يوجد في هايبر بنده المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات والتخفيضات على كثير من المنتجات والأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية، ومن ضمن هذه العروض المكانس الكهربائية منها نوع بلاك أند ديكر، وتليفزيونات بأنواع معروفة مثل ال جي وسامسونج وسوني وأواني طبخ مثل الجرانيت، وعروض على أنواع متعددة من الهواتف مثل هواتف آيفون وهواتف NTC وهواتف سامسونج وأنواع عديدة أخرى، ويتوفر عروض أسبوعية على السلع الغذائية مثل كعكة الكريم والطحينة وزيت الشمس وشرائح الأناناس ومعجون طماطم هاينز ومايونيز مازولا والأرز البسمتي بأجود الأنواع مثل أرز أبو كاس وشيكولاتة فيريرو روشيه ودجاج ساديا الذي يبحث عنه الكثير.
تخفيضات بنده الأسبوعية
تقدم مجموعة ماركت بنده السعودية العديد من التخفيضات التي يجب أن لا تفوتوها، وجاءت العروض بهذه الصورة:
- عرض على أرز بسمتي الشعلان 10 كيلو 64.95 ريال سعودي بدلا من 76.75 ريال سعودي.
- تخفيضات كبيرة على الحليب المجفف كامل الدسم الخير وزنه حوالي 2500 جرام بسعر 79.95 ريال سعودي بدلا من سعر 88.95 ريال.
- مياه ايفال 48 زجاجة × 200 مل بسعر 22.75 ريال سعودي بدلا من السعر الأصلي 45.90 ريال.
- وعروض على أجود أنواع الزيوت زيت النخيل حياة بوزن واحد لتر وبسعر خاص جدا 19.95 ريال سعودي من أصل سعر 39.90 ريال.
- وتخفيضات على دجاج ساديا بوزن 900 جرام وبسعر 144.95 ريال سعودي بدلا من 184.95 ريال.
- وعرض خاص على جبنة كيري وزنها 400 جرام وبسعر 29.95 ريال سعودي بدل من سعر 48.95 ريال.
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