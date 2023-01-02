نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عرض خاص اكسترا الكبرى خصم 50% وهدايا بمناسبة انطلاق 2023 على الجوال والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض خاص اكسترا الكبرى خصم 50% بمناسبة انطلاق 2023 على الجوال والأجهزة الكهربائية، يقدم اكسترا عرض خاص على هواوي ميت باد برو 2022 بحجم 11 بوصة مزود بواي فاي سعة 128 جيجا باللون الأسود بسعر 1999 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 20%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 96 ريال لمدة 36 شهراً و هدية مجانية بقيمة 699 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.

عرض خاص اكسترا الكبرى خصم 50%

يتوفر ال جي تلفزيون سمارت 60 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 2799 ريال بدلاً من 5899 ريال خصم 52%، ضمن خصومات اكسترا الكبرى بمناسبة إنطلاق عام 2023 مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 134 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الشاشات الذكية ال جي تلفزيون سمارت 43 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 1899 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 48%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 91 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض شهر يناير خصومات اكسترا الكبرى

يتوفر لينوفو تاب بي 11 بلس حجم 11 بوصة سعة 128 جيجا مزود بواي فاي باللون الأخضر الفاتح بسعر 1199 ريال بدلاً من 1299 ريال خصم 7%، ضمن عروض شهر يناير 2023 على الإلكترونيات مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 58 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى هواوي ميت باد حجم 10.4 بوصة سعة 64 جيجا مزود بواي فاي باللون الرمادي بسعر 799 ريال بدلاً من 1099 ريال خصم 27%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 39 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الجوالات الذكية اكسترا الكبرى

يتوفر موتورولا إيدج 30 يدعم شبكة الجيل الخامس 5 جي سعة 256 جيجا باللون الرمادي بسعر 1449 ريال بدلاً من 1699 ريال خصم 14%، ضمن عروض الجوالات الذكية خلال شهر يناير مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 70 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى موتورولا موتو بودز 100 سماعة لاسلكية هدية مجانية بقيمة 249 ريال، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى سامسونج جالكسي إيه 23 يدعم شبكة الجيل الرابع 4 جي سعة 64 جيجا باللون البرتقالي بسعر 749 ريال بدلاً من 819 ريال خصم 8%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 36 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية

يتوفر كاندي غسالة تعبئة علوية 10 برامج سعة 14 كيلو باللون الفضي بسعر 1899 ريال بدلاً من 2799 ريال خصم 32%، ضمن خصومات شهر يناير على الأجهزة الكهربائية مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 91 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 129 ريال، يتوفر توشيبا غسالة تعبئة علوية بمضخة ماء سعة 8 كيلو باللون الفضي بسعر 1899 ريال بدلاً من 2649 ريال خصم 28%، مع إمكانية تفعيل ميزة التقسيط ودفع 91 ريال لمدة 36 شهراً وهدية مجانية بقيمة 129 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.