نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العام الجديد 2023 بنده السعودية وعروض 1+1 ومنتجات موفرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستقبل السنة الجديدة مع تخفيضات رائعة وأقوى عروض العام الجديد 2023 بنده السعودية، لنجد منتجات مختلفة ومتنوعة لتغطي كافة احتياجات الأفراد من أغذية، منتجات ولوازم المنزل، منتجات العناية الشخصية، شاشات وأجهزة كهربائية، وإلى جانب ذلك صفقات مذهلة متضمنة لعروض 1+1 على المنتجات، وأسعار لا مثيل لها وذلك خلال فترة سريان العرض لمدة 3 أيام فقط في السعودية.

عروض العام الجديد 2023 بنده السعودية

بعد أن قدم لكم هايبر بنده تخفيضات رائعة لنهاية عام 2022، فإنه يبدأ العام الجديد 2023 مع أقوى خصم على المنتجات المفضلة لدى الكثيرون سواء كانت شوكولاتة أو حتى المكونات الرئيسية في أكلات عديدة منها صلصة الطماطم، فتستخدم مع المعجنات مثل البيتزا، كما تستخدم مع المكرونة ولتحضير أنواع مختلفة من الشوربات، وأيضًا الزيوت مع عرض خاص على 2+1 عبوة من زيت متعدد الاستخدام للقلي والطبخ، ونجد الشاشات من ضمن عروض العام الجديد 2023 بنده، ويكون العرض على شاشة Smart اندرويد مقاس 55 بوصة وبسعر مذهل.

عبوة شوكولاتة كواليتي ستريت 850 جرام بسعر 29.95 ريال بدلًا من 110.95 ريال.

3 عبوات زيت متعدد الاستخدامات، حجم العبوة الواحدة 1.5 لتر، بسعر 37.90 ريال بدلًا من 56.85 ريال.

شاشة LED Smart Android بسعر 899 ريال بدلًا من 2199 ريال.

تخفيضات العام الجديد 2023

بنده حفائض بامبرز للأطفال مختلف الأنواع، بسعر 149.95 ريال بدلًا من 229.90 ريال.

عبوة شامبو هيد اند شولدرز + عبوة بلسم بسعر 19.95 ريال بدلًا من 55.90 ريال.

1+1 خبز التورتيلا بسعر 11.95 ريال بدلًا من 23.90 ريال.

عروض بنده 2023

أحدث عروض بنده للعام الجديد 2023 نجدها بأسعار مذهلة خاصةً على الأجهزة، فمع الخصومات تحصل على الجهاز الواحد بأقل من نصف ثمنه، مع مراعاة اختلاف قيمة الخصم على كل جهاز، وتمتاز الأجهزة المتاحة في العروض بكونها تؤدي المهام المنزلية بكفاءة، كما تشتمل على أجهزة صحية كالقلايات التي لا تستهلك زين والتي ينصح باقتنائها؛ لتكون خطوة رائعة في تعديل النظام الغذائي الخاص بك لنظام صحي أكثر، يعتمد على تقليل الدهون وزيادة الأطعمة التي تعود على الجسم بالفيتامينات والمعادن.

قلاية لا تستهلك زيت من تيفال، تتسع حتى 4.3 لتر، بسعر 249 ريال بدلًا من 799 ريال.

محضرة طعام كينوود بسعر 159 ريال بدلًا من 269 ريال.

ماكينة صنع القهوة بسعر 399 ريال بدلًا من 1199 ريال.

أجدد عروض بنده 2023

احصل على مستلزمات التنظيف بأسعار موفرة، ومنها مسحوق غسيل تايد مركز 5 كيلو عبوة + عبوة مجانية بسعر 79.95 ريال بدلًا من 173.90 ريال، ويتوافر سائل غسيل الصحون فيري بلس 800 مل للعبوة الواحدة وسعر العبوتين 18.95 ريال بدلًا من 33.90 ريال، واستكمالًا للتخفيضات الكبرى توجد مناديل الوجه مع امكانية شراء 3 عبوات بسعر 49.95 ريال بدلًا من 79.50 ريال.

قدمنا لكم عروض العام الجديد 2023 بنده لتستفيدوا من التخفيضات في السعودية، وسنوافيكم بالتخفيضات من مختلف المتاجر للتسوق بأقل سعر لكافة المنتجات الغذائية، الإلكترونية، وحتى الأدوات المنزلية.