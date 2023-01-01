شوف خصم 800 ريال على ايفون 13 برو ماكس متوفر بالتقسيط من نون السعودية بفائدة صفر%

هاتف ايفون 13 برو ماكس من أحداث هواتف أبل الأمريكية، فهو يحتوي على ذاكرة داخلية 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، فهو يمتلك شاشة سوبر ريتينا XDR الجديدة مع ميزة برو موشن تستطيع عرض الصور بوتيرة 10-120 هرتز، ويتميز بكاميرات رائعة للغاية تعطينا أفضل الصور والفيديوهات، نظام الكاميرا التي يعمل بها الجوال احترافي ومزود بكاميرات Telephoto الجديدة بدقة 12 ميجا بكسل، نطاق تقريب بصري رائع لـ 6 أضعاف، تصوير متناهي الصغر ماكرو، بالإضافة إلى احتوائها أنماط التصوير الفوتوغرافي الأخرى، وكاميرات أمامية تعمل بدقة 12 ميجا بكسل، مع تصميم متين مع درع سيراميك للشاشة الجوال، وتصنيف IP68‏ الرائد صناعياً في مقاومة الماء والغبار، كما يتوفر الجوال iPhone 13 Pro max من نون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد مع خصم هائل يصل إلى 800 ريال سعودي حتى يستطيع المواطن السعودي شرائه بكل سهولة.

سعر شراء جوال ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط من نون السعودية

سوف نتعرف على سعر الهاتف وقيمة القسط الشهري له من خلال السطور التالية وهو كما يلي:-

سعر الهاتف قبل الخصم 7699 ريال سعودي، وسعر الجوال بعد الخصم 6899 ريال سعودي.

كما تبلغ نسبة الخصم 10%، والسعر يشمل قيمة الضريبة المضافة.

يوجد ضمان للجوال لمدة عامين، وقيمة القسط الشهري للهاتف 1150 ريال سعودي لمدة ستة أشهر.

مواصفات كاميرات هاتف iPhone 13 Pro max

سوف نتعرف على مواصفات ومميزات كاميرات الجوال الرائعة وهى كما يلي:-

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 12ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2/F، أما الكاميرا الثانية تأتي بدقة SL 3D وهى الكاميرا الخاصة بالعزل وبصمة الوجه. الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرات رباعية ممتازة حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.5/F وهى الكاميرا الأساسية وتدعم مستشعر جديد. أما الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.8/F وهى الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 3X وتدعم المثبت البصري الـ OIS لتثبيت أفضل أثناء تصوير الفيديوهات. الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8/F وهى الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع. كما تأتي الكاميرا الرابعة بدقة TOF 3D وهى خاصة بالعزل والبورتريه. بالإضافة لدعم الهاتف إلي فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش، كما يأتي غطاء عدسات الكاميرات من الكريستال الياقوتي. يدعم الجوال تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة. ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة. كما يدعم الهاتف التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. دعم التصوير الـ Slow Motion حيث يدعم تصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 و 240 إطار في الثانية.

مواصفات هاتف ايفون 13 برو ماكس

يحتوي الهاتف على مواصفات رائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

بطارية الهاتف تأتي بحجم 4373 ملئ أمبير وهى تعمل لفترة لمدة ساعتين ونصف.

كما تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 20 وأت والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 وأت والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 وآت.

شاشة الهاتف تأتي من نوع Super Retina XDR OLED .

كما تأتي شاشة الهاتف بمساحة 6.7 إنش بدقة 1284×2778 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 458 بكسل لكل إنش.

كما تدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوي أكبر وأفضل على الشاشة أثناء مشاهدة الفيديوهات أو أثناء اللعب بالألعاب.

كما توجد طبقة حماية مقاومة للخدش والتبصيم أثناء استخدام الجوال.

سطوع الشاشة تحت الشمس 1000 شمعة وهو رقم ممتاز مع أقصى سطوع 1200 شمعة.

متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الجوال تأتي من الزجاج مع إطار من الستانلس ستيل.

كما يأتي الجوال مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 لنتمكن من وضع الجوال في الماء حتى سته أمتار لمدة نصف ساعة.

يدعم الجوال شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل ابل الأحدث الـ iOS 15 .

يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي .

كما يدعم الجوال تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS ويدعم أنظمة الملاحة الأخرى.

مميزات جوال ايفون 13 برو ماكس

يمتلك الهاتف مميزات رائعة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:-