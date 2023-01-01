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عمر شويل - جدة صور تهاني 2023 ورسائل تهنئة بالعام الجديد متمنيين على الله عز وجل أن يعيده على الأمه جميعها بالخير، ويتم التراسل قبل نهاية العام 2022 بساعات على أن يتشاركها الأصدقاء والأحباب، وكذلك الأهل والأقارب، ويتم إتاحة الصور المتحركة بخاصة جي اي اف لتكون خلفيات للموبايل والواتساب وصور خاصة للتهنئة بالعام الجديد.

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عانت الأمة العربية والإسلامية، وكذلك جميع دول العالم من العام الماضي، نظرا للأزمات التي لاقاها العام وبكل ما فيه، ويتطلع الجميع أن يتم توزيع التهاني والفأل الحسن بالعام الجديد، حيث يدعو المسلمين الله عز وجل بأن يكون عام خير وحب وسلام، ويقوم كذلك الأخوة المسيحيين بالصلاة في عيدهم وبداية السنة الجديدة بأن تكون سلاما على الأرض “على الأرض السلام وعلى الناس المبرة”.

[GiF] صورٌ تهاني 2023 وخلفيات واتساب متحركة Happy New Year أجمل رسائل وعبارات تهنئة

وقامت العديد من الصحف الرسمية في جميع دول العالم، وأيضا الصحف الإلكترونية والمواقع على الإنترنيت بإنزال صور جديدة للعام الجديد، 2023، وقامت بالتنافس على الصور الأفضل والتي سيفضلها المتعاملين ويتم مشاركتها مع الأهل والأصدقاء في بداية العام الجديد.

أفضل الرسائل بالعام الجديد 2023

كيف أقوم بتنزيل صورة متحركة على الهاتف الذكي؟

الضغط على الصورة المتحركة.

يتم الضغط على الحفظ في المكتبة.

يتم تنزيلها من مكتبة الصور بالهاتف على الخلفية بعد ذلك بسهولة.

يمكن تنزيلها خلفية على اللابتوب بتنزيلها على المكتبة بالحفظ فيها ثم تضمينها كخلفية.

نماذج لرسائل تهنئة بالسنة الجديدة

أتقدم إليكم بالتهاني والأمنيات السعيدة بمناسبة حلول العام الجديد.. كل عام وأنت بخير. – دعوة مخلصة من قلب مخلص لكم ولأسرتكم بحلول عام 2023 وأنتم في أحسن حال وسعادة وسكينة. – ندعو الله لكم مع بداية عام جديد أن يمن عليكم بالصحة والسعادة والسكينة والمودة. – بارك الله جميع خطواتكم في عام 2023 الجديد وكان النجاح رفيقكم في كل وقت من أوقات السنة. – بأسمى كلمات الحب والسرور نهنئكم بحلول عام 2023 الجديد ونتمنى لكم حياة سعيدة. – عام سعيد وعمر مديد وفرحة وسرور وكل سنة وأنتم طيبون. – أخي الحبيب أحببت أن أكون أول من يهنئك في أولى لحظات العام الجديد.. كل عام وأنت بخير. – أتمنى لكم جميعاً عام جديد سعيد مليء بالنجاح والتوفيق والفرحة والسرور.. كل عام وأنتم بخير. – أفراد عائلتي الأحباء كل عام وأنتم بخير وأدعو الله أن يحفظكم ويوفقكم لكل خير في العام الجديد. – ما أحلى بداية العام الجديد ونحن سوياً كل عام وأنتي معي كل عام وأنتي بخير. – صديقي المخلص كل عام وأنت بخير ونظل سوياً في علاقة يسودها الود والحب والاحترام. – أسرتي الغالية كل عام وأنتم بخير وأدعو الله أن يحفظنا جميعاً من كل شر ويسعدنا في أيام السنة الجديدة.

تكون أفضل الرسائل التي التي يكون فيها تعبيرات الحب والتمنيات بالخير والسعادة في العام الجديد، بينما يقوم الكثيرين بمشاركة الصور الإسلامية، بينما يتم مشاركة أفضل الصور والتهاني يكون الهدف الأكبر منها هو التمنيات السعيدة وأن يتم تبديل الحال السيء، من الفقر أ المرض أو فراق الأهل والأحباب، إلى أحسن حال، بينما يمكن أن تقوم صورة واحدة بالتعبير عن ما بداخلنا بأكثر من ألف جملة.يتم من خلال:

وفي ختام هذا التقرير نأمل أن يكون العام الجديد 2023 أفضل مما سبقه، وأن يحل الأمن والسلام على كافة الشعوب، وأن يتم حل النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية التي تأثرت بها جميع الدول والشعوب، فبالمحبة والسلام لابد أن تعيش الأمم، وهيا بنا نتبادل التهائي مع أصدقائنا وأقاربنا وأحبائنا التهنئة بقدوم العام الجديد، وختاما كل عام والجميع بخير وسعادة وأمان