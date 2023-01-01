نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خطاب معايدة رسمي” أجمل عبارات تهنئة رسمية برأس السنة الجديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يفصلنا سوى أيام قليلة على بداية العام الجديد 2023 عاماً مضى حاملاً معه الذكريات وعاماً قادماً حاملاً معه البشر والأمنيات، وبهذه المناسبة فأفضل ما يمكن التهادي به عبارات تهنئة رسمية للمدير أو العمال أو لأصدقاء العمل متمنيين لهم حياة مديدة مليئة وعام قادم مليء بالترقيات والتوفيق والسداد والتوفيق، لمشاركتهم فرحة السنة الجديدة ومشاركتهم الأمنيات السعيدة وإرسال رسائل تهنئة والتبريكات احتفالا بالعام الجديد.

عبارات تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد

العام الجديد أوشك على البدء لذا نقدم لكم باقة من العبارات المكتوبة للتهنئة بالعام:

تهنئة من القلب بمناسبة السنة الميلادية الجديدة جعل الله أيامكم تملأها الصحة والعافية والخير والبركة والسعادة.

أتقدم بالتهنئة القلبية وأسمى مشاعر الحب والاحترام لحضراتكم مع دوام الصحة والعافية بمناسبة العام المقبل.

أتمنى لحضرتك سيادة المدير خالص التمنيات بالسعادة والفرح عام سعيد عليكم وعلى أحبتكم وأهلكم.

جعل الله هذا العام فاتحة خير وبركة كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعافية جعلها سنة رزق وخير وبركة عليكم وعلى أحبتكم.

أختي حبيبتي كنتي سبب في سعادتي خلال الأعوام الماضية ولا زالتِ سبب في سعادتي وفرحتي مع سنة جديدة أدامك الله في حياتي ورزقك السعادة والهناء.

أسأل الله أن يجعلها سنة رزق وهناء وأكرمكم الله بواسع رزقه كل عام وأنتم بخير أصدقائي بالعمل وصحبة العمل.

جعلها الله سنة مليئة بالنجاح وجعل بداية عام قادم بداية خير لكم ونهاية لأي مرض أو ألم.

كل عام وأنتم بخير عام حاملاً معه الحب والسعادة والأمل وفرح يسكن القلب محققاً لكم الآمال والأمنيات بمناسبة السنة الجديدة.

تهنئة رسمية بالعام الجديد

رأس السنة الميلادية من ضمن الاحتفالات التي لا تقتصر على فئة بعينها بل يحتفل بها الجميع، ونجد أن أهميتها تكمن في الاستبشار بقدوم العام الجديد، والرغبة في تحقيق الأماني من خلاله، ولكل منا يرغب في المعايدة حسب ما يتناسب مع وفق علاقته بالافراد، وفيما يلي نقدم لكم عبارات للتهنئة بشكل رسمي:

اللهم اجعله عام تحقيق الأهداف ونيل فرحة أكبر من استيعاب عقولكم تجعلهم يبكون من الفرح وفاتحة خير وفرج وفرح لكل قلب.

قبل نهاية العام الحالي اللهم اجعلها نهاية عام مليئة بالستر والرضا.

الله يجعلها سنة جديدة في أعماركم ويحقق كل ما تتمنوا.

عام أدبر لا ندري ما الله صانع فيه وعام أقبل لا ندري ما الله قاض فيه، أسأل الله لكم العفو والعافية على ما فات وحسن التدبير لما هو قادم.

أتمنى بمناسبة السنة الجديدة أن تحافظ على روحك في حالة سلام ونفسك في حال رضا وأن تحقق إنجازك الأكبر بأن تحافظ على يديك وقلبك سالمين لم يتغيرا بدنس الطريق.

سنة جديدة سعيدة بدون فقد أو تعب أو حزن سنة كلها توفيق وتحقيق أمنيات.

خطاب معايدة رسمي

المعايدات الرسمية هي عبارات عن نموذج مكتوب بصيغة رسمية بها الكثير من التحفظ وحفظ الألقاب، وفيما يلي نوضح لكم صيغة خطاب رسمية مكتبة جاهزة للمعايدة بالعام الجديد إذا كنت موظف وترغب بتهنئة مديرك أو غير ذلك، وإليك الخطاب:

بعد السلام والتحية الطيبة لشخصك الكريم، يُسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الجديد، داعي الله أن يتغمدكم بكرمه وأفضاله وأن يكون عام رخاء وخير، وكل عام وحضرتك بخير أتمنى من الله أن يجعل أيامكم القادمة أحلى، ويلهمكم الله السداد والتوفيق في كافة شؤون حياتكم، دُمتم إلى الله أقرب.

رسائل معايدة رسمية بالعام الجديد 2023

يرغب الكثيرون في الحصول على صور جاهزة تحتوي على عبارات تهنئة بشكل رسمي، أو صور مُصممة لتناسب المعايدة بطريقة رسمية وإليكم صور جاهزة للتهنئة الرسمية برأس السنة :

خدمات ثقفني لتهنئة العام الجديد 2023

يقدم موقع ثقفني كالعادة باقة من الخدمات المميزة للتهنئة بالمناسبات المختلفة على مدار العام، مثل رسائل وصور التهنئة ومواعيد المناسبات، وخدمة اكتب اسمك على صور تهنئة رأس السنة وبطاقات التهنئة الثابتة والمتحركة، وفي الجدول التالي نعرض خدمات ثقفني للتهنئة برأس العام الميلادي الجديد 2023، مع العلم أن الجدول يتم تحديثه بشكل مستمر وسيتم إضافة المزيد من الخدمات في الأيام القادمة: