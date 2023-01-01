نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 لدخول السحب القادم مع مصطفي الأغا في المقال التالي
مسابقة الحلم، من المسابقات التفاعلية المشهورة في الوطن العربي مسابقة الحلم، التي نظمتها قناة إن بي سي ويتم تقديمها خلال برنامج (صدى الملاعب) المشهور والذي يقدمه المذيع المعروف مصطفى الأغا، وتعتبر هذه المسابقة هي وسيلة كبيرة لتحقيق جميع الأحلام مهما كانت صعبة، وهذا بسبب جوائزها المالية الضخمة والتي تصل إلى ملايين الدولارات، ويمكن لأي شخص الاشتراك في هذه المسابقة بشرط أن يكون في سن الرشد ويحمل الجنسية العربية، كما يجب ألا يكون من أحد أقارب العاملين في قناة إم بي سي حتى الدرجة الرابعة، ويمكن الاشتراك في هذه المسابقة بأكثر من طريقة وهي:
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023
الاشتراك من خلال إرسال الرسائل النصية، حيث يتم ارسال كلمة حلم إلى رقم الهاتف المرادف للبلد التي يتم الاشتراك منها، وبعد ذلك يتلقى المشترك رسالة نصية تحتوي سؤال، عند الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح يكون المتسابق قد اشترك بشكل صحيح، ويفضل في هذه الحالة أن يوافق المتسابق على استقبال أي إعلانات أو رسائل نصية أو عروض يتم إرسالها من منظم المسابقة وهي قناة إم بي سي.
يمكن الاشتراك من خلال تطبيق المسابقة والموجود على المتجر الخاص بأنظمة الأندرويد والأبل، حيث يتم تحميله ثم القيام بتسجيل الدخول فيه باستخدام رقم الهاتف الخاص بالمتسابق، وبعد ذلك يتم تأكيد بيانات المتسابق من خلال إرسال الرمز الذي يتم إرساله على رقم الهاتف الذي تم الاشتراك منه، بعد ذلك يحصل المتسابق على علامات رقمية من تطبيق مسابقة الحلم، وفي حالة الإجابة على الأسئلة الموجودة في التطبيق أو التي يتم إرسالها في رسائل نصية على الهاتف يكون الاشتراك قد تم بنجاح.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023
- 95458 أو 95450 للاشتراك في المسابقة من جمهورية مصر العربية.
- 650444 للاشتراك في المسابقة من المملكة العربية السعودية.
- 6070 للاشتراك في المسابقة من الإمارات العربية المتحدة.
- 4141 للاشتراك في المسابقة من دولة الكويت.
90434 للاشتراك في المسابقة من سلطنة عمان.
- 94000 للاشتراك في المسابقة من دولة البحرين.
- 98089 للاشتراك في المسابقة من المملكة الأردنية الهاشمية.
- 1555 للاشتراك في المسابقة من دولة سوريا.
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