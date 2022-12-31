نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات نصف السعر هايبر بنده على الجوال والأجهزة الكهربائية والشاشات يناير 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات نصف السعر هايبر بنده على الجوال والأجهزة الكهربائية والشاشات عروض يناير 2023، حيث يتوفر عرض خاص على شاشة تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة يدعم 4 كي أندرويد بسعر 1199 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 48%، شاشة تلفزيون بدون إطار أوروا 32 بوصة ال اي دي سمارت بسعر 399 ريال بدلا من 699 ريال خصم 43% ضمن خصومات هايبر بنده.

خصومات نصف السعر هايبر بنده

تشمل عروض هايبر بنده خصومات خاصة على الأجهزة الكهربائية ضمن خصومات شهر يناير : مروحة كليك أون حجم 16 بوصة باللون الاسود مع البرتقالي غير عمودية، بسعر 209 ريال بدلا من 249 ريال خصم 16%، مروحة اريتي باللون الرمادي غير عمودية، بسعر 169 ريال بدلا من 249 ريال خصم 32%، مروحة بلاك أند ديكر حجم 16 بوصة باللون الأسود غير عمودية، بسعر 209 ريال بدلا من 259 ريال خصم 19%.

عروض شهر يناير 2023 هايبر بنده

تشمل عروض شهر يناير 2023 على أجهزة المطبخ خصومات هايبر بنده : قدر كهربائى دوتس 1500 وات سعة 12 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 389 ريال خصم 41%، قدر ضغط كهربائي كولين سعة 8 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 389 ريال خصم 33%، تتوفر ضمن عرض حصري للاعضاء مفرمة مولنيكس باللون الاسود بسعر 299 ريال بدلا من 699 ريال خصم 57%، مطحنة قهوة جيباس بسعر 69 ريال بدلا من 109 ريال خصم 37%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

تشمل عروض هايبر بنده خصومات شهر يناير على الأجهزة الكهربائية : مكنسة كهربائية دوتس برميل باللون البني 2200 واط، بسعر 209 ريال بدلا من 269 ريال خصم 22%، مكنسة جيباس البرميل باللون البرتقالي مع الأسود ضمن عرض خاص للأعضاء سعة 21 لتر، بسعر 149 ريال بدلا من 299 ريال خصم 50%، مكنسة كهربائية بدون كيس اريتي باللون الأحمر مع الأسود، بسعر 159 ريال بدلا من 389 ريال خصم 59%.

عروض شهر يناير على أجهزة المطبخ

تشمل عروض شهر يناير خصومات هايبر بنده على أجهزة المطبخ : عجانة دوتس باللون الفضي 1100 واط سعة 5.5 لتر بسعر 239 ريال بدلا من 329 ريال خصم 27%، تتضمن العروض عرض خاص على عجانة اريتي باللون الفضي بسعر 249 ريال بدلا من 769 ريال خصم 68%، عجانة جيباس باللون الأسود والوعاء باللون الفضي بسعر 339 ريال بدلا من 499 ريال خصم 32%.

عروض الشاشات الذكية هايبر بنده

تشمل عروض هايبر بنده خصومات شهر يناير على الشاشات الذكية : تلفزيون بدون إطار أورورا ال اي دي سمارت 40 بوصة، بسعر 599 ريال بدلا من 1099 ريال خصم 46%، تلفزيون شارب 42 بوصة أندرويد فل اتش دي، بسعر 999 ريال بدلا من 1299 ريال خصم 23%، تلفزيون سكاي وورث جوجل اندرويد يدعم 4 كي 55 بوصة، بسعر 1399 ريال بدلا من 2799 ريال خصم 50%.

عروض شهر يناير 2023 على الجوالات الذكية

إستكمالاً لمجموعة عروض شهر يناير على الجوالات الذكية : جوال سامسونج أي 23 حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 128 جيجابايت و بطارية 5000 مللي أمبير، بسعر 999 ريال بدلا من 1049 ريال خصم 5%، جوال سامسونج جالاكسي إي 53 حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 128 جيجابايت بسعر 1346 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 16%، كما يتوفر سعة 256 جيجابايت بسعر 1520 ريال بدلا من 1799 ريال خصم 16% ضمن خصومات هايبر بنده.