شوف عروض العثيم السعودية الأخيرة خصومات تصل الى 70% في جميع الفروع

يعتاد هايبر العثيم على تقديم الكثير من العروض طوال السنة ولكن يقدم أسعار هائلة في نهاية العام، والآن يقدم الهايبر عروض تصل إلى 70 % على جميع المنتجات الذي توجد به وخاصًة الأجهزة الكهربائية، ويتميز أيضًا بتقديم أسعار مناسبة للجميع على كافة المنتجات، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم أهم عروض هذا الأسبوع.

عروض أسبوعية لهايبر العثيم

يقدم هايبر العثيم لهذا الاسبوع العروض التي سوف نعرضها لكم في هذه الفقرة :

يوفر عروض العثيم مقدار 2 كيلو من صدور الدجاج لمنتجات ساديا بسعر خمسة وثلاثين ريال سعودي وذلك بدل من خمسة وثمانين ريال سعودي.

كما أن يوجد مسحوق تايد للغسيل في هايبر العثيم بسعر ستة وخمسين ريال سعودي بدل من مئة وتسعة ريال سعودي وذلك لمقدار 2 كيلو جرام.

يوجد أفندي باكستاني في جميع فروع هايبر العثيم بسعر ثلاثة ونصف ريال سعودي بدل من أربعة ونصف ريال سعودي وذلك لمقدار كيلو جرام فقط.

يوجد الحليب المجفف بسعر تسعة وستين ريال سعودي بدل من أربعة وتسعة ريال سعودي وذلك لمنتجات انكوا لمدار 2 كيلو ونص.

يوجد تخفيضات هائلة على اللحم البلدي مما يصل سعر الكيلو إلى تسعة وثلاثين ريال سعودي بدل من تسعة وخمسين ريال سعودي.

يوجد أرز أبو كأس في جميع فروع هايبر العثيم بسعر تسعة وعشرين ريال سعودي بدل من اثنين وأربعين ريال سعودي وذلك لمقدار 5 كيلو جرام.

عروض هايبر العثيم في السعودية

يقوم مجموعة فروع هايبر العثيم بتوفير عروض بشكل مستمر من أجل تقليل أعباء الحياة للمواطنين من الناحية المادية، ولا يقتصر فقط على المأكولات بل يقوم بتقديم الكثير من العروض على الأجهزة الكهربائية وأيضًا الأجهزة الإلكترونية وجميع أنواع الهواتف والأثاث وكل ما يخص مستلزمات المنزل.