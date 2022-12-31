نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض وتخفيضات العثيم مول في بداية 2023 بالجملة على مجموعة هائلة من المنتجات في المقال التالي

مع بداية العام الجديد 2023 تقدم مجموعة العثيم مول السعودية أقوى الخصومات والتخفيضات، على مجموعة هائلة من المنتجات ومستلزمات المنزل الأساسية والاستهلاكية من السلع الغذائية تحت شعار الجملة أوفر، فإذا كنت من عشاق التوفير والتسوق يمكنك الشعور بمتعة التسوق من خلال جميع فروع أسواق عبد الله العثيم مول المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، ولا تنسى التعرف على عروض التجزئة أيضاً. أقوى عروض بداية العام من العثيم مول صابون برسيل أزرق كرتونة بها 2 عبوة وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 87 ريال سعودي.

كرتونة معجون طماطم بها 48 حبة وزن الحبة 135 جرام بسعر 75 ريال.

دجاج ساديا مجمد كرتونة بها 10 حبات وزن الحبة 800 جرام بسعر 138.95 ريال سعودي.

ربطة مربى حلواني منوع بها 12 حبة وزن الحبة الواحدة 400 جرام بسعر 88 ريال سعودي.

حليب أبو قوس سائل بسعر 256 ريال سعودي للكرتونة.

وأقوى العروض على أرز الشعلان مزة بسمتي للربطة بها 8 حبات وزن الحبة 5 كيلو جرام فقط بسعر 279 ريال سعودي. سكر البيت ناعم وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 29 ريال سعودي.

شيبس سفورى مالح بسعر الكرتونة 41 ريال سعودي.

وعرض خاص على كرتونة زيتون جرين فارمز أخضر شرائح وزن الحبة 1.6 كيلو جرام بسعر 135 ريال سعودي. قهوة الخير لقمتي باشنفر وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 148 ريال سعودي.

وعرض خاص على قهوة النعمان هرري وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 165 ريال سعودي.

شاي غمدان كرتونة بها 24 كيس وزن الكيس واحد كيلو جرام بسعر 210 ريال سعودي.

ويفر فيكتو شوكولا& بندق بسعر 99 ريال سعودي للكرتونة. عروض السلع المتنوعة الأخرى حليب مانا مكثف محلى كرتونة بها 48 حبة بسعر 237.95 ريال سعودي.

ملح مغنسيا الكرتونة بسعر 139 ريال سعودي.

وأقوى العروض على شوكولاته نوتيلا برطمان كرتونة بها 15 حبة وزن الحبة 200 جرام بسعر 132 ريال سعودي. زيتون ايديال أسود بسعر الكرتونة 155 ريال سعودي.

فول هالي مدمس كرتونة بها 24 حبة وزن الحبة 400 جرام بسعر 42.50 ريال سعودي.

ورق عنب حدائق شتورة محشي كرتونة بها 6 عبوات وزن الحبة 2 كيلو جرام بسعر 170 ريال سعودي.

طحينة هالي سائلة كرتونة بسعر 92.50 ريال سعودي وزن الحبة 500 جرام. كرتونة معمول فيكتو شوكولاتة بسعر 78 ريال سعودي.

ويفر تاجو بكريم تيرامسيو كرتونة بها عشر حبات بسعر 54.95 ريال سعودي.

أرز تاج محل سيلا بسمتي هندي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 247 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض وتخفيضات العثيم مول في بداية 2023 بالجملة على مجموعة هائلة من المنتجات موعد صرف الدعم حال تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن في ديسمبر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض وتخفيضات العثيم مول في بداية 2023 بالجملة على مجموعة هائلة من المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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