نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف استمتع من بنده السعودية بأنواع مختلفة من الهواتف الذكية بأسعار حصرية في المقال التالي
بنده السعودية ، تقدم مجموعة من الهواتف الذكية المختلفة بأسعار حصرية ومناسبة لعملائها خلال نهاية شهر ديسمبر، وتستمر العروض إلي يوم 3 من شهر يناير لعام 2023م أو حتي الانتهاء من الكمية المتوفرة داخل فروع هايبر بنده، تتوالي عروض بنده الأسبوعية على جميع منتجات بنده المختلفة من أجهزة كهربائية ومن منتجات غذائية والالكترونيات وغيرها من أجهزة المطبخ، ويعد هايبر بنده من أفضل الأماكن الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم أفضل العروض والخصومات المميزة والحصرية، ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم متابعينا الكرام بأفضل عروض بنده السعودية على الهواتف الذكية.
استمتع بأفضل عروض بنده السعودية على هواتف سامسونج
توفر بنده مجموعة من الهواتف الذكية من نوع سامسونج بتخفيضات مميزة ومن بينها ما يلي:ـ
- يتوفر هاتف سامسونج أي 22، بذاكرة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 775 ريال.
- كما يتواجد هاتف سامسونج أي 13، سعة الهاتف 64 جيجا بايت بسعر 725 ريال سعودي بدلاً من 765 ريال سعودي.
- ويتوفر أيضاً جوال سامسونج أي 13، بسعر 625 ريال بدلاً من 699 ريال.
- يتوفر هاتف سامسونج أي 23، بذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1049 ريال.
- كما يتوفر هاتف سامسونج أي 23، بذاكرة 64 جيجا بايت +4 جيجا بايت رام الهاتف مزود بشبكة 4G، بسعر 675 ريال بدلاً من 819 ريال.
عرض هاتف سامسونج جالاكسي أي 53
تقدم بنده السعودية عرض مميز على جوال سامسونج جالاكسي أي 53، حيث يأتي الهاتف بذاكرة تخزين 128 جيجا بايت كما يأتي الهاتف مزود بشبكة اتصال من الجيل الخامس 5G، الهاتف يتوفر بسعر 1346 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال سعودي، كما يتوفر الجوال أيضًا من نفس النوع بإصدار بحجم 256 جيجا بايت بسعر 1520 ريال سعودي بدلاً من سعر 1799 ريال.
خصومات بنده السعودية على هواتف شاومي
تقدم بنده عدة أنواع مختلفة من هواتف شاومي من بينها ما يلي:ـ
- يتوفر هاتف شاومي ريدمي نوت11، بذاكرة 128 جيجا بايت+4 جيجا بايت بسعر 699 ريال بدلاً 799 ريال.
- كما يتوفر نفس الهاتف السابق بذاكرة 128 جيجا بايت +6 جيجا بايت بسعر 799 ريال بدلاً 899 ريال.
- يتوفر هاتف شاومي 10 سي، بذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 629 ريال سعودي.
- كما يتوفر جوال شاومي 10 سي، بذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 579 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.
- عرض حصري على جوال شاومي أي1، للأعضاء بسعر 249 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي.
- جوال شاومي ريدمي 10، بذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 669 ريال بدلاً من 699 ريال.
- كما يتوفر جوال ريدمي 10 أي، بذاكرة 32 جيجا بايت بسعر 419 ريال سعودي، كما يتوفر نفس الهاتف بذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 459 ريال سعودي بدلاً من 509 ريال.
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