شوف عروض بنده السعودية خصومات العام الجديد خصم 50% حتى نفاذ الكمية اغتنم الفرصة وتسويق الآن

عروض بنده السعودية، من أقوى العروض التي طالما بحث عنها الكثير من العملاء بشكل مستمر، والتي من أبرزها اللحوم بشتى أنواعها، الدجاج، الأسماك والتونة المعلبة، الأجبان، الموالح، حفاضات الأطفال، المناديل، وغيرها من المنتجات الأخرى التي يتهافت الكثيرين على اقتنائها بأسعار لا تقبل المنافسة لدى منافذ بنده السعودية.

عروض بنده السعودية

لقد نالت أسواق بنده السعودية شهرة كبيرة بين شتى منافذ البيع المختلفة، هذا وقد حصلت على عدد لا بأس به من الجوائز المميزة، والتي من أبرزها ما يلي:.

جائزة الريادة الآسيوية للتجزئة والتي تم طرحها من خلال شركة ET NEW العالمية عام 2013م. الجائزة السعودية للمسؤولية السعودية في نفس العام، وذلك باعتبارها أقوى دولة آسيوية تقدم منح ومبادرات اجتماعية إلى كافة الطبقات الاجتماعية لديها. كما حصلت على جائزة أفضل 100 علامة تجارية سعودية بين كافة منافذ البيع المختلفة أيضًا خلال نفس العام.

منتجات بنده السعودية

تقدم بنده السعودية عدد كبير من المنتجات التي لا حصر لها بأسعار مميزة تناسب الجميع، والتي من أبرزها ما يلي:

ستربس الدجاج هرفي 400 جم بسعر 21.95 ريال سعودي. خضار مشكل مع ذرة العملاق الأخضر 440 جم بسعر 10.50 ريال سعودي. فيليه الدجاج المقرمش نبيل 400 جم بسعر 14.95 ريال سعودي. ستريبس دجاج هرفي 400 جم بسعر 21.95 ريال سعودي. ناجت الدجاج السنبلة 750 م بسعر 21.50 ريال سعودي.

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