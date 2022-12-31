شوف عروض العثيم السعودية الأخيرة تنزيلات تصل إلى 80% في جميع الفروع

عروض العثيم السعودية الأسبوعية 28 ديسمبر 2022 الموافق 4 جمادى الثاني 1444 التي أطلقت عليها المعارض مسمى مقاضيك الشهرية، حيث أنها تقوم بتقديم أحدث وأفضل المنتجات والسلع الغذائية، وكل ما يتوفر لدى المعرض من منتجات بأرخص الأسعار، حيث أن معرض العثيم واحد من أكبر الشركات التي تعمل بتجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، وهذه الشركة قامت بتحقيق أرباحا كثيرة خلال التسعة أشهر الماضية حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، وهذه الأرباح بلغت 220 مليون، بنسبة زيادة 37 ٪ عن العام الماضي.

عروض العثيم السعودية

تقوم العثيم بتقديم أفضل العروض على كلا من أدوات المطبخ والأواني وأيضا الأطعمة الطازجة تخفيضات سوق عبد الله العثيم السعودي تقدم عروضها في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تكون هذه العروض خاصة جدًا وتناسب جميع الفئات واحتياجات كل بيت في المملكة وهذه العروض تشمل جميع الفواكه والخضروات وجميع المواد الغذائية والأجهزة المنزلية بأسعار تتناسب مع جميع الفئات، حيث يتم البحث من خلال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد هذه العروض سوف يكون يومي الجمعة والسبت، والجدير بالذكر أن العثيم يعد من أشهر المولات التي توجد في جميع الوطن العربي بعد بنده السعودية ويقدم الكثير من العروض المختلفة والمتنوعة بشكل كامل.

تنزيلات العثيم السعودية