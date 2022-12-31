نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية الأخيرة تنزيلات تصل إلى 80% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض العثيم السعودية الأسبوعية 28 ديسمبر 2022 الموافق 4 جمادى الثاني 1444 التي أطلقت عليها المعارض مسمى مقاضيك الشهرية، حيث أنها تقوم بتقديم أحدث وأفضل المنتجات والسلع الغذائية، وكل ما يتوفر لدى المعرض من منتجات بأرخص الأسعار، حيث أن معرض العثيم واحد من أكبر الشركات التي تعمل بتجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، وهذه الشركة قامت بتحقيق أرباحا كثيرة خلال التسعة أشهر الماضية حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، وهذه الأرباح بلغت 220 مليون، بنسبة زيادة 37 ٪ عن العام الماضي.
عروض العثيم السعودية
تقوم العثيم بتقديم أفضل العروض على كلا من أدوات المطبخ والأواني وأيضا الأطعمة الطازجة تخفيضات سوق عبد الله العثيم السعودي تقدم عروضها في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تكون هذه العروض خاصة جدًا وتناسب جميع الفئات واحتياجات كل بيت في المملكة وهذه العروض تشمل جميع الفواكه والخضروات وجميع المواد الغذائية والأجهزة المنزلية بأسعار تتناسب مع جميع الفئات، حيث يتم البحث من خلال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد هذه العروض سوف يكون يومي الجمعة والسبت، والجدير بالذكر أن العثيم يعد من أشهر المولات التي توجد في جميع الوطن العربي بعد بنده السعودية ويقدم الكثير من العروض المختلفة والمتنوعة بشكل كامل.
تنزيلات العثيم السعودية
- عروض العثيم المميزة هذه الفترة احصل على جهاز طباخة أرز بانكيس سعة 1.8 لتر بسعر مميز ادفع فقط 100 ريال سعودي.
- تنزيلات ضخمة داخل أسواق العثيم احصل على محضر قهوة من نوع بانكيس بسعر وهمي 70 ريال سعودي.
- اشتري من عروض هايبر العثيم الأسبوعية هذا العرض الخاص المقدم على سخان ساندوتش من نوع كينوود بسعر حصري 120 ريال سعودي.
- عروض مميزة للغاية يمكنك الحصول عليها عند شراء تلفزيون ماركة اونيكس ال اي دي مقاس الشاشة 32 بوصة بسعر حصري يصل إلى 300 ريال سعودي.
- عروض حصرية لا يمكن تفويتها اشتري من أسواق العثيم شاشة امبيكس ال اي دي سمارت مقاس الشاشة 32 بوصة بسعر لا يقاوم 430 ريال سعودي.
- تنزيلات ضخمة تقدمها شركة العثيم للعملاء عند شراء شاشة ماركة جيباس ال اي دي مقاس الشاشة 32 بوصة بسعر 390 ريال سعودي.
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