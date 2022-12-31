شوف بالصور عروض متتفوتش من العثيم “مقاضيك الشهرية” بخصومات نارية بمناسبة رأس السنة

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عمر شويل - جدة العثيم يواصل طرح عروضه المميزة للمشترين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، فبعد أيام من انتهاء عروضه السابقة تحت عنوان “ما تغلى عليك” بمناسبة الذكرى السنوية، بدأ هذا الأسبوع في طرح عروض جديدة تحت عنوان “مقاضيك الشهرية” حيث يأتي ذلك العرض بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023.

بالصور عروض متتفوتش من العثيم “مقاضيك الشهرية” بخصومات نارية بمناسبة رأس السنة:-

عروض العثيم دائماً ما تأخذ في الاعتبار عند طرحها أن تكون ملبيه لمعظم احتياجات المشترين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، وبخصومات تتناسب مع جميع الدخول وهو ما تحرص عليه سلسلة العثيم دائماً وأبداً عند طرح عروضها الأسبوعية أو حتى عروض الطازج والتي يتم طرحها كل يوم أثنين، ويمكن التعرف على ما جاء في العرض الجديد من سلع ومنتجات والتخفيضات المفروضة عليها من خلال تصفح مجلة العروض الأتية:-

والعرض الجديد من عروض العثيم الأسبوعية سوف ينتهي يوم 3 يناير 2023، أي بعد ثلاثة أيام من بدء العام الميلادي الجديد 2023، ولهذا فإن العرض يتضمن كل الأنواع من الأصناف والمنتجات التي يمكن استخدامها في الاحتفال بتلك المناسبة، والتي يتشارك فيها الأفراد من مختلف الديانات على مستوى العالم، وذلك لأنها تعني انقضاء عام ميلادي بكل ما كان فيه من أحداث وبدء عام ميلادي جديد يتمنى فيه الجميع في كل أنحاء العالم أن يكون عام خير وبركة وسلام على كل شعوب العالم، وأن يقي الله عز وجل كل الشعوب العربية والإسلامية من فتن النزاعات الطائفية والحروب الأهلية، وأن ينعم الله على كل الشعوب بالصحة والعافية والأمن والسلام والطمأنينة.

ولعل أبرز ما جاء من أحداث في العام الميلادي المنصرم والتي أثرت بشكل سلبي على حياة جميع الشعوب في كل دول العالم هي الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أثرت هذه الحرب تأثيراً سلبياً بالغ الضررعلى الاقتصاد العالمي ككل، وأدي إلى حدوث ركود كبير في الأسواق، وارتفاعات متتالية في أسعار كل السلع والمنتجات.

ولهذا تعد العروض التي يتم طرحها من قبل أسواق العثيم فرصة كبرى لجميع المشترين في المملكة العربية السعودية، حيث تعد من أكبر الأسواق في المملكة بفضل سياسة صاحبها في توفير احتياجات جميع الأسر من مختلف السلع والمنتجات بأسعار تقل عن النصف.