شوف عروض هايبر بنده الأسبوع الأخير حتى 3 يناير 2023

دائما ما يفاجئنا هايبر بنده بعروضه الدائمة والخصومات الكبيرة التى يقدمها على جميع المنتجات داخل المول، لكن اليوم يقدم اكبر الخصومات والعروض الهائلة، وذلك بمناسبة الاسبوع الأخير من عام 2022 وبداية عام جديد 2023 يجعلها الله عليكم سنة سعيدة مليئة بالسعادة، لذلك نقدم إليكم اليوم كتالوج عروض بنده من خلال هذا المقال.

عروض بنده الأسبوع الأخير:

يقدم هايبر ماركت بنده خصومات على بعض المنتجات إلى 50% منها المأكولات والمخبوزات والحلويات، وأيضا لا ينسي المنتجات الورقية التى تهتم بها كل ربة منزل، كما أنه يقدم أيضا خصومات على الملابس، والأجهزة خصومات كبيرة.

زيت النخيل حياه زيت نباتي 1.5 لتر + زجاجة أخرى مجانية بسعر 19.95 بدلا من 39.90.

حليب مجقف كامل الدسم الخير 2500 جرام بسعر 79.95 بدلا من 88.95.

أرز مزة بسمتي الشعلان 10 كيلو جرام بسعر 64.95 بدلا من 76.75.

دجاج ساديا المجمد 10 حبات الحبة الواحدة 900 جرام بسعر 144.95 بدلا من 184.95.

مياه إيڤال 48 حبة الحبة الواحدة 200 مل + علبة مجانية بسعر 22.75 بدلا من 45.50.

حليب طويل الأجل كامل الدسم الصافي 12 حبة الحبة الواحدة 1 لتر بسعر 51.95 بدلا من 54.95.

كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا 825 جرام بسعر 24.95 بدلا من 28.95.

مناديل بنده للوجه 10 علب الواحدة تحتوى على 200 منديل بسعر 24.95 بدلا من 34.95.

مجموعة 3 حبات من نيفيا لإزالة العرق 40 مل و50 مل و150 مل مجموعة + مجموعة هدية لأعضاء بنده.

مسحوق غسيل الملابس اريال 7 كيلو 1+1 مجانا بسعر 119.95 بدلا من 249.90.

حفائض للأطفال بامبي الصندوق الجامبو بسعر 59.95 بدلا من 108.95 العرض ساري على جميع المقاسات.

خلاص سيافا محلي عبوة + عبوة مجانا بسعر 16.95 بدلا من 33.90.

جبنة كيري معلبة 2 عبلة بسعر 29.95 بدلا من 48.95.

شيكولاتة جالاكسي المشكلو عبوة 900 جرام بسعر 49.95 بدلا من 109.95.

هيل أخضر زينا عبوة 1 كيلو جرام بسعر 54.95 بدلا من 64.95.

تونا الريال لحم خفيف بالزيت النباتي عبوة 200 جرام + عبوة مجانية بسعر 10.95 بدلا من 21.90.

العروض لا تنتهى إلى هنا، هناك العديد من العروض التي سوف نقوم بذكرها فى مقالات أخرى حتى تتعرض على الاسعار بعد الخصومات الهائلة التي يقدما بنده ماركت خلاص تخفيضات نهاية العام الميلادى وبداية عام جديد، نتمني من الله أن تكون سنة ميلادية جديدة سعيدة عليكم.