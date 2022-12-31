شوف أول عروض كارفور في السنة الجديدة 2023 بمناسبة عيد ميلاده العشرين حرق أسعار

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عمر شويل - جدة عروض كارفور في عيد ميلاده، أعلنت سلسلة كارفور والتي تعد أقوي سلسلة تجارية عاملة في مصر وعدد من الدول العربية، عن عروض عيد ميلاد كارفور العشرين، والتي تتضمن تخفيضات وخصومات هائلة خاصة على كل المعروضات في العرض الجديد والذي ينتهي يوم 15 يناير 2023، وسوف نتعرف من خلال المجلة المطروحة على كل السلع والمنتجات المعروضة في العرض الجديد.

بالصور أول عروض كارفور في السنة الجديدة 2023 بمناسبة عيد ميلاده العشرين حرق أسعار:-

العرض الجديد والذي كان يترقبه الجميع في مصر، هو أحد أقوي عروض كارفور بمناسبة عيد ميلاده رقم 20، فمنذ 20 عاما أي بالتحديد عام 2003، حيث قام رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم بافتتاح أول فرع من فروع كارفور في مصر، ومنذ ذلك الحين بدأ إنشاء الفروع في مصر، بحيث تغطي كل أنحاء مصر في خلال فترة العشرين عاماً الماضية، وأصبحت أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري وذلك نظراً لإسهاماتها في توفير احتياجات الأسرة المصرية، وتوفير مستلزمات كل بيت مصر بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب والشابات في الفروع التي يتم إنشاؤها.

والعرض الجديد من عروض عيد ميلاده رقم 20 هو أحد أقوى العروض ويمكن التعرف عليه من خلال تصفح مجلة العروض التالية:-

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وإذا نظرنا إلى بعض العروض المطروحة في العرض الجديد، سوف نجد خصومات وتخفيضات كبيرة على أغلب الأصناف المطروحة في العرض لعل أبرزها الأصناف الآتية:-

الصنف قبل الخصم بعد الخصم شاشة سامسونج 58 بوصة سمارت 13999 جنيه 8999 جنيه شاشة أل جي 60 بوصة سمارت 14999 جنيه 9499 جنيه شاشة أل جي 32 بوصة سمارت 4599 جنيه 2999 جنيه غسالة ملابس تحميل علوي أل جي 8990 جنيه 7490 جنيه شاشة يونيو أير أل أي دي 32 بوصة 3599 جنيه 2499 جنيه تليفزيون أل أي دي 32 بوصة 3799 2599 تليفزيون بلوتو إل أي دي 32 بوصة 3799 2899 تليفزيون توشيبا 32 بوصة 4599 3799 تليفزيزن أل جي 32 بوصة 5499 جنيه 4299

ويمكن التعرف على باقي العروض المطروحة من خلال تصفح مجلة العروض السابقة بشكل جيد، حيث أن العرض الجديد يحتوى على عدد لا حصر من الأصناف والمنتجات بخصومات وتخفيضات أكثر من رائعة ومميزة بمناسبة عيد ميلاد كارفور العشرين، والتمتع بفرصة الشراء بالتقسيط.