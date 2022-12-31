8 رسائل وصور تهنئة رأس السنة 2023 happy new year للأحباب والأصدقاء

رأس السنة الميلادية 2023، قامت جوجل بتغير شعارها الرسمي إلى الاحتفال happy new year 2023 بعشية رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر 2022، وسوف يتم تغيرها مع موعد بداية السنة الجديدة، وهو الساعة 12 بعد منتصف الليل، ويحتفل بها الكثيرون حول العالم، لمضي عام وانتظار عام جديد يحمل الآمال والخير للجميع، وهناك من لا يستطيع أن يخرج من المنزل ويحتفل في شوارع المدينة به، فيلجأ إلى إرسال رسائل تهنئة وفرحة وسرور، لتدوم المحبة بين الجميع، وأيضا إرسال بعض من صور تهنئة رأس السنة الجديدة، ليحصل كل فرد منهم على ما يستحق.

رأس السنة الميلادية 2023

يقوم الجميع بإرسال happy new year عبر رسائل الهاتف المحمول sms أو الاتصال هاتفيا وتهنئة الجميع بها، ويقوم البعض بوضع شجرة عيد الميلاد في المنزل مع تزينها بالأجراس واللمض المضية، وإحضار هدايا لجميع الأطفال الموجودة بالمنزل، لنشر البهجة والسعادة والفرح للجميع، وهناك من يحتفل بهذا اليوم بشراء المقرمشات والتسالي، ونفخ البلالين، وإفراح الأطفال بالألعاب و music للأطفال، حتى يشعر كل طفل بالفرح والسرور مع أغاني الأطفال وأغاني أعياد الميلاد، وتكون الاحتفالات في معظم البلدان كمصر ودبي وعروض الماء والنافورة الراقصة بدبي، في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

8 رسائلhappy new year تهنئة رأس السنة 2023

أهنئكم ببداية سنة جديدة 2023 وانتهاء 2022 وتحقيق الأمنيات.

لمن أحب كل عام وانت في حياتي وسعادتي.

أقدم لك أجمل العبارات والتهاني بمناسبة العام الجديد.

نسأل الله عز وجل أن تكون بداية سنة سعيدة عليكم وعلينا أجمعين.

الحب يزداد بقلبي كلما مرت سنة جديدة وانت بجانبي.

دقائق صغيرة وسوف تأتي سنة جديدة لتبعث الراحة والسرور والاطمئنان لك ولجميع أفراد عائلتك.

أتمنى أن تحقق جميع أحلامك بهذه السنة الجديدة 2023.

لأصدقائي وأحبابي كل عام وانتم في القلب جميعا ويزداد الحب والمودة في قلوبنا.

8 صور الاحتفال برأس السنة الجديدة 2023

يبحث البعض عن أفضل صور للاحتفال برأس السنة الميلادية بدلا من إرسال رسائل sms، ولذلك ينظرون إلى أجمل صور تهنئة برأس السنة الجديدة 2023، حتى يحصلون على أفضل صور بها وإرسالها عبر الفيسبوك أو تويتر، أو الواتس أو الماسنجر لجميع أحبابهم وأصدقائهم، حتى يشعرون جميعا بلحظة حب تجمعهم ونشر المحبة بينهم، وقد جمعنا لكم أفضل مجموعة صور happy new year 2023 لتحصل دائما على الأفضل لك.

ويبدأ الاحتفال برأس السنة الميلادية في عشية رأس السنة، وتستمر التهاني والرسائل حتى بعد منتصف الليل، وقد قام الفيسبوك مؤخرا بجعل هاشتاج الجميع everyone ليتم إرسال الرسالة النصية للجميع بدون استثناء، وهذا لراحة أكثر وتقدم إلكتروني للحصول على أفضل النتائج التي ترضى الأشخاص.