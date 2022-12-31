شوف ايفون 12 برو ماكس احصل عليه بالتقسيط من أمازون السعودية بدون فوائد

جوال ايفون 12 برو ماكس من أفضل هواتف أبل الأمريكية حيث يمتلك الجوال العديد من المواصفات الرائعة تصميم خارجي للهاتف يحمي الجوال في حالة سقوطه، كاميرات واسعة وممتازة للغاية، وكاميرا مقربة للمسافات تسجيل فيديوهات HDR مع Dolby Vision حتى 60 إطار في الثانية، بطارية رائعة تدوم لمدة 20 ساعة من استخدام الجوال، يتسم الهاتف بشاشة بزوايا مدورة تكملها روعة المنحنيات، وهو يتوفر في أمازون السعودية بالتقسيط بفائدة صفر%، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر هاتف iPhone 12 Por Max بالتقسيط وبدون فوائد وقيمة القسط الشهري للهاتف.

سعر شراء هاتف ايفون 12 برو ماكس بالتقسيط من أمازون السعودية

سوف نقدم لكم سعر الهاتف بالتقسيط وقيمة القسط الشهري له من خلال السطور التالية وهو كما يلي:-

سعر الهاتف 5199 ريال سعودي، كما يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

قيمة القسط الشهري للجوال 433.25 ريال سعودي لمدة 12 شهر.

البنوك المختارة لتقسيط الجوال بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الرياض، وساب، ومصرف الراجحي.

خطة التقسيط تبدأ من ثلاث أشهر، أو ستة أشهر ، أو 12 شهر.

ذاكرة الهاتف الداخلية 128جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت، كما توجد خدمة التوصيل السريع بالمجانا.

مواصفات هاتف iPhone 12 Por Max

سوف نتعرف على مواصفات الهاتف الرائعة وهى كالتالي:-

الجوال يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة الIP68 حتى 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة. متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج الـ Ceramic Shield فهي تحمي الهاتف أثناء سقوطه مع إطار من معدن الستانلس ستيل. تصميم شاشة الهاتف تأتي بشكل النوتش الكبير من نوع Super Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش بدقة 1284×2778 بمعدل كثافة بكسلات 458 بكسل لكل إنش. كما تحتوي الشاشة على طبقة حماية مقاومة للخدش من نوع oleophobic coating لحماية أكثر للهاتف. يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim ومن نوع eSim. يدعم الجوال الاتصال قريب المدى. الجوال يأتي بأبعاد 160.8×78.1×7.4 ملئ من وزن 226 جرام. يمتلك الهاتف ميكروفون ثانوي خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف. بطارية الهاتف تأتي بحجم 3687 ملئ أمبير وبطارية تدوم لمدة 20 ساعة أثناء استخدام الفيديوهات. الجوال يدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات عن طريق خاصية الـ MagSafe, ويدعم الشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi بقوة 7.5 وات.

مواصفات كاميرات جوال ايفون 12 برو ماكس

يمتلك الهاتف نظام كاميرات ممتاز ورائع للغاية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-