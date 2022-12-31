شوف عروض العثيم هايبر ماركت بخصم 48٪ حتى نفاذ الكميات

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عمر شويل - جدة خصومات خاصة وعروض مميزة نقدمها لحضراتكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني، ومنهم: خصومات على أسعار جميع منتجات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بفروع وأقسام المملكة كاملة، حيث لديهم كل ما تحتاجه الأسرة من سلع مميزة بخصم 40٪، وإليكم التفاصيل….

عروض العثيم هايبر ماركت بالسعودية Al othaim

توفر محلات العثيم هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: مرتديلا سنيورة البقر السادة، وعرض على سعر شبيهة قشطة المائدة، ومرتديلا الدجاج السادة من الفلة، وتخفيض آخر منهم على سعر جبن الوادي القريش، والجبنة الرومي من تشيزالاند، كما لديهم تخفيض آخر على سعر لبنة بريزيدون President، وزيتون كالماتا جيانت، كما بالماركت عرض على سعر خلطة الزبدة الإمراتية، وجبنة دومتي الدوبل كريم والدمياطي والفيتا، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار زيتون كوبوليفيا الأسود.

تخفيضات العثيم السعودية لفترة محدودة

توفر محلات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market العديد من الخصومات الحصرية على أسعار: سميد عافية الخشن، وفلفل بابريكا الحلو من عافية، وكذلك يوجد بالماركت عرض على سعر الفلفل الأسود المطحون من عافية، وكذلك يوجد بالماركت خصم على سعر زعتر داري إكسترا، وجريش الحب، والسميد الخشن، وتخفيض آخر منهم على سعر هيل عافية الحب، والقهوة البرية السعودية، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار حب دوار الشمس بالليمون والملح، والكركم المطحون.

تنزيلات خاصة من العثيم هايبر ماركت

توفر محلات العثيم هايبر ماركت عدة خصومات خاصة على أسعار: تندر دجاج ساديا Sadia والاسكالوب، بالإضافة إلى العروض الأخرى منهم على أسعار نقانق الدجاج من ساديا Sadia، والبطاطس المقلية الأكثر قرمشة من ساديا والرفيعة، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار برجر دجاج ساديا Sadia، وناجت الدجاج من ميني شيف، وغيرهم من تخفيضات حصرية على أسعار فيليه ومكعبات صدور الدجاج من ساديا.

عروض العثيم لفترة محدودة بكل الفروع

عروض أخرى من العثيم اليوم على أسعار: لحم العجل الباكستاني، ودجاج التنمية بالكزبرة والليمون المتبل الحار بالكاري، خصومات أخرى من العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market على أسعار لحم الحاشي بدون عظم، ولحم العجل البلدي بالعظم، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار لحم العجل البلدي بدون عظم، ولحم العجل الروماني بالعظم، ولحم العجل البربري بالعظم، والمفروم البقري البرازيلي، ومكعبات اللحم البقري البرازيلي، ولحم العجل الباكستاني بدون عظم.